Záhadná smrt modelky: Z přehlídkového mola na dno nádrže!
Polská modelka a zpěvačka Jessica Jarikreová krátce po účasti na Týdnu módy ve Vratislavi záhadně zmizela. O dva dny později záchranáři našli její tělo na dně vodní nádrže nedaleko jejího bydliště. Případ vyšetřuje prokuratura, která nařídila pitvu i zajištění kamerových záznamů.
Ještě před několika dny zářila na mole během Týdne módy ve Vratislavi (Wrocław Fashion Week). Pak se po Jessice Jarikreové (†24), vystupující také pod uměleckým jménem Jessica J., slehla zem. Rozsáhlé pátrání skončilo tragicky, když záchranáři v noci z 14. na 15. července našli její tělo na dně vodní nádrže poblíž místa, kde bydlela.
Mladou modelku naposledy viděli v pondělí 13. července kolem 21. hodiny, kdy se vracela do svého bytu ve Vratislavi. Protože se několik hodin neozývala rodině ani přátelům, nahlásili její zmizení policii. Vyšetřovatelé následně zjistili, že odešla bez mobilního telefonu i osobních dokladů.
Pátrání skončilo tragicky
Do hledání se zapojili policisté, hasiči i vodní záchranáři. Právě analýza kamerových záznamů z okolí podle Vodní záchranné služby nasměrovala pátrání k vodní nádrži poblíž místa, kde Jessica bydlela. Záchranáři následně pomocí podvodního sonaru vytipovali objekt pod hladinou a krátce před 2. hodinou ranní z jejího dna vytáhli tělo mladé ženy.
Okolnosti úmrtí nyní vyšetřuje prokuratura. Dosavadní zjištění zatím nenasvědčují tomu, že by se na její smrti podílela jiná osoba.
Mluvčí Okresní prokuratury ve Vratislavi Jakub Dłubacz pro polský deník Fakt uvedl, že státní zástupce nařídil soudní pitvu a zároveň zajistil všechny dostupné kamerové záznamy, které by mohly zachytit poslední chvíle Jessičina života. Vyslechnuti budou také rodinní příslušníci i další svědci.
Smutek ve světě módy
Po zmizení modelky zveřejnil výzvu k pátrání také Wrocław Fashion Week, s nímž Jessica dlouhodobě spolupracovala. Po potvrzení její smrti organizátoři zveřejnili emotivní rozloučení.
„S obrovským smutkem jsme přijali zprávu o Jessičině smrti. Po mnoho let byla součástí historie Wrocław Fashion Week. Na přehlídková mola přinášela nejen profesionalitu a talent, ale především srdečnost, úsměv a výjimečnou energii, na kterou nikdy nezapomeneme,“ uvedli organizátoři na sociálních sítích.
Dodali, že jejich myšlenky nyní patří její rodině, blízkým i všem, kteří ji znali. „Sbohem, Jessico. Děkujeme, že jsi byla součástí naší komunity. Navždy zůstaneš v našich vzpomínkách.“
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