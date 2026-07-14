Dívence v Mostě selhalo srdce: Dramatický boj o život
V blízkosti skateparku v Mostě došlo v pondělí k vážnému incidentu. U jisté dívenky došlo k náhlému selhání základních životních funkcí. Na místo letěl vrtulník, celý případ má naštěstí dobrý konec.
K incidentu došlo v blízkosti volnočasového areálu Šibeník. „Zasahovali jsme u případu náhlé zástavy oběhu u nezletilé osoby, z tohoto důvodu nebudeme poskytovat více informací,“ uvedl mluvčí záchranky Patrik Christian Cmorej. Na případ jako první upozornil server e-mostecko.
Na místo kromě pozemní posádky vyrazila také letecká záchranná služba. Resuscitace skončila úspěšně. Záchranářům se u dívky naštěstí podařilo obnovit srdeční oběh. Ve stabilizovaném stavu ji následně transportovali do ústecké nemocnice. Z jaké příčiny k zástavě došlo, mluvčí odmítl komentovat.
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