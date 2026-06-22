Cyklistku zasáhl blesk přímo za jízdy: Zástava srdce a helma na padrť!

Cyklistku na polské straně Jizerských hor zasáhl blesk přímo za jízdy.
Cyklistku na polské straně Jizerských hor zasáhl blesk přímo za jízdy.
Ženě se po zásahu zastavilo srdce, kolemjdoucí a záchranáři ji dokázali oživit.
Zásah blesku cyklistce roztříštil helmu na kusy.
K incidentu došlo nedaleko turistické chaty Orle.
Autor: Kamil Morávek - 
22. června 2026
17:35

Na polské straně Jizerských hor došlo v sobotu k velmi neobvyklému incidentu. Cyklistku zasáhl přímo během jízdy blesk. Na místě se jí zastavilo srdce a nebýt pohotové reakce svědků, šlo by nejspíš o nehodu s tragickým koncem. 

K nešťastné náhodě došlo okolo půl druhé odpoledne nedaleko turistické stanice Orle. Zásah blesku naprosto rozdrtil ženinu helmu. Přivodil jí také okamžitou zástavu srdce. Na místě naštěstí byli i další lidé, kteří zavolali pomoc a okamžitě se pustili do resuscitace.

Záchranáři po příjezdu oživování převzali a v příspěvku na facebooku později pochválili snahu svědků zachránit cyklistku. „Mělo to smysl. Když jsme dorazili na místo, podařilo se nám po chvíli obnovit životní funkce,“ napsala polská dobrovolná horská služba.

I navzdory nesmírné smůle tak incident dopadl dobře. Záchranáři po oživení převezli sportovkyni do nemocnice ve městě Jelení hora. Na závěr ještě pochválili pohotovou reakci kolemjdoucích a jejich znalosti první pomoci. „Pomohli zachránit lidský život. Jsme také velmi šťastní, že se nebáli použít zdravotní vybavení z turistické chaty, konkrétně defibrilátor,“ uzavřela horská služba.

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Cyklistku na polské straně Jizerských hor zasáhl blesk přímo za jízdy.
Cyklistku na polské straně Jizerských hor zasáhl blesk přímo za jízdy.
Ženě se po zásahu zastavilo srdce, kolemjdoucí a záchranáři ji dokázali oživit.
Zásah blesku cyklistce roztříštil helmu na kusy.
K incidentu došlo nedaleko turistické chaty Orle.

Témata:
cyklistkazásah bleskemPolskoJizerské horysrdeční zástavaJelenia GóraOrle
Kamil Morávek
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Svatopluk Beinhaur ( 22. června 2026 18:46 )

Jen retard neví, že ho může bouřka potkat náhle, zejména v horách.

Rudý bolševik ( 22. června 2026 18:44 )

Jen retard se jde projet na kole, když je bouřka 🤦🏻

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