Cyklistku zasáhl blesk přímo za jízdy: Zástava srdce a helma na padrť!
Na polské straně Jizerských hor došlo v sobotu k velmi neobvyklému incidentu. Cyklistku zasáhl přímo během jízdy blesk. Na místě se jí zastavilo srdce a nebýt pohotové reakce svědků, šlo by nejspíš o nehodu s tragickým koncem.
K nešťastné náhodě došlo okolo půl druhé odpoledne nedaleko turistické stanice Orle. Zásah blesku naprosto rozdrtil ženinu helmu. Přivodil jí také okamžitou zástavu srdce. Na místě naštěstí byli i další lidé, kteří zavolali pomoc a okamžitě se pustili do resuscitace.
Záchranáři po příjezdu oživování převzali a v příspěvku na facebooku později pochválili snahu svědků zachránit cyklistku. „Mělo to smysl. Když jsme dorazili na místo, podařilo se nám po chvíli obnovit životní funkce,“ napsala polská dobrovolná horská služba.
I navzdory nesmírné smůle tak incident dopadl dobře. Záchranáři po oživení převezli sportovkyni do nemocnice ve městě Jelení hora. Na závěr ještě pochválili pohotovou reakci kolemjdoucích a jejich znalosti první pomoci. „Pomohli zachránit lidský život. Jsme také velmi šťastní, že se nebáli použít zdravotní vybavení z turistické chaty, konkrétně defibrilátor,“ uzavřela horská služba.
Jen retard neví, že ho může bouřka potkat náhle, zejména v horách.