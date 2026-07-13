Atentátnice z Monaka skončila v mučírně? Hrůzný nález u podezřelých odhalil nové detaily
Ukrajinští vyšetřovatelé odhalili nové okolnosti smrti Anastasije Berezovské, podezřelé z bombového útoku na ukrajinského miliardáře Vadyma Jermolajeva v Monaku. Při domovní prohlídce našli sklep připomínající mučírnu a dva muže obvinili z její vraždy. Případ se přitom začal rozplétat díky bankovním a kryptoměnovým převodům.
Kriminalisté objevili v podzemních prostorách stopy krve a několik seker. Sklep patřil bývalému příslušníkovi ukrajinských bezpečnostních složek. Vyšetřovatelé nyní zjišťují, zda byla žena na místě vězněna, vyslýchána nebo mučena. Informace zveřejnil na facebooku Úřad generálního prokurátora Ukrajiny.
Vyšetřovatele přivedly peníze
Na dvojici podezřelých policisté nenarazili náhodou. Francouzští i ukrajinští vyšetřovatelé analyzovali kontakty Berezovské po útěku z Monaka. Zjistili, že oba muži s ní po atentátu komunikovali a opakovaně jí posílali peníze na bankovní i kryptoměnové účty.
Prvním zadrženým je aktivní důstojník ukrajinské vojenské rozvědky Jevhen Reun. Podle dříve zveřejněného pasu se narodil v roce 1986 v tehdejším Československu. Druhým obviněným je bývalý příslušník ukrajinské bezpečnostní služby SBU, jenž službu opustil letos na jaře.
Přiznal se a ukázal tělo
Při výslechu se Reun přiznal, že Berezovskou zastřelil společně s druhým obviněným. Kriminalistům následně ukázal místo, kam ukryl její tělo i vražednou zbraň. Tvrdí však, že jednal z vlastní iniciativy a bez vědomí svých nadřízených.
Tělo ženy (†39) našli policisté v lese u Kyjeva. Měla prostřelenou hlavu a na místě ležely také nábojnice. Oba muži byli následně obviněni z úkladné vraždy spáchané po předchozí domluvě.
Výbuch v Monaku
Berezovská je hlavní podezřelou z bombového útoku z 29. června v centru Monaka. Podle vyšetřovatelů se převlékla za muže, položila u vchodu do domu tašku s výbušninou a nálož na dálku odpálila ve chvíli, kdy kolem procházel ukrajinský podnikatel Vadym Jermolajev se svou milenkou Annou Nasobinovou a jejím třináctiletým synem.
Exploze Jermolajeva vážně zranila. Anna Nasobinová přišla o obě nohy a dál zůstává v péči lékařů. Zranění utrpěl také třináctiletý chlapec.
Kdo si atentát objednal?
Vyšetřovatelé stále nevědí, kdo za útokem skutečně stojí. Jermolajev v minulosti čelil ukrajinským sankcím, vzdal se ukrajinského občanství a podnikal mimo jiné v oblasti nemovitostí. Objevily se spekulace o organizovaném zločinu, obchodních sporech i vazbách na podvodná call centra. Žádnou z těchto verzí ale úřady zatím nepotvrdily.
Jak klasické pro tu zčernalou a vyřvanou Ukrajinu mm...fakt Nazi v modrožluté... teď když je válka oficiální tak snad už dlouho existovat nebudou 💥😏😁