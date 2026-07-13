Atentátnice z Monaka skončila v mučírně? Hrůzný nález u podezřelých odhalil nové detaily

Kriminalisté při domovní prohlídce u podezřelého našli sklep připomínající mučírnu.
Kriminalisté při domovní prohlídce u podezřelého našli sklep připomínající mučírnu.
Kriminalisté při domovní prohlídce u podezřelého našli sklep připomínající mučírnu.
Kriminalisté při domovní prohlídce u podezřelého našli sklep připomínající mučírnu.
Kriminalisté při domovní prohlídce u podezřelého našli sklep připomínající mučírnu.
Autor: Štěpánka Grofová - 
13. července 2026
09:54

Ukrajinští vyšetřovatelé odhalili nové okolnosti smrti Anastasije Berezovské, podezřelé z bombového útoku na ukrajinského miliardáře Vadyma Jermolajeva v Monaku. Při domovní prohlídce našli sklep připomínající mučírnu a dva muže obvinili z její vraždy. Případ se přitom začal rozplétat díky bankovním a kryptoměnovým převodům.

Kriminalisté objevili v podzemních prostorách stopy krve a několik seker. Sklep patřil bývalému příslušníkovi ukrajinských bezpečnostních složek. Vyšetřovatelé nyní zjišťují, zda byla žena na místě vězněna, vyslýchána nebo mučena. Informace zveřejnil na facebooku Úřad generálního prokurátora Ukrajiny.

Vyšetřovatele přivedly peníze

Na dvojici podezřelých policisté nenarazili náhodou. Francouzští i ukrajinští vyšetřovatelé analyzovali kontakty Berezovské po útěku z Monaka. Zjistili, že oba muži s ní po atentátu komunikovali a opakovaně jí posílali peníze na bankovní i kryptoměnové účty.

Prvním zadrženým je aktivní důstojník ukrajinské vojenské rozvědky Jevhen Reun. Podle dříve zveřejněného pasu se narodil v roce 1986 v tehdejším Československu. Druhým obviněným je bývalý příslušník ukrajinské bezpečnostní služby SBU, jenž službu opustil letos na jaře.

Přiznal se a ukázal tělo

Při výslechu se Reun přiznal, že Berezovskou zastřelil společně s druhým obviněným. Kriminalistům následně ukázal místo, kam ukryl její tělo i vražednou zbraň. Tvrdí však, že jednal z vlastní iniciativy a bez vědomí svých nadřízených.

Tělo ženy (†39) našli policisté v lese u Kyjeva. Měla prostřelenou hlavu a na místě ležely také nábojnice. Oba muži byli následně obviněni z úkladné vraždy spáchané po předchozí domluvě.

Video se připravuje ...
Kriminalisté při domovní prohlídce u podezřelého našli sklep připomínající mučírnu.
Zdroj: Facebook/Úřad generálního prokurátora Ukrajiny

Výbuch v Monaku

Berezovská je hlavní podezřelou z bombového útoku z 29. června v centru Monaka. Podle vyšetřovatelů se převlékla za muže, položila u vchodu do domu tašku s výbušninou a nálož na dálku odpálila ve chvíli, kdy kolem procházel ukrajinský podnikatel Vadym Jermolajev se svou milenkou Annou Nasobinovou a jejím třináctiletým synem.

Exploze Jermolajeva vážně zranila. Anna Nasobinová přišla o obě nohy a dál zůstává v péči lékařů. Zranění utrpěl také třináctiletý chlapec.

Kdo si atentát objednal?

Vyšetřovatelé stále nevědí, kdo za útokem skutečně stojí. Jermolajev v minulosti čelil ukrajinským sankcím, vzdal se ukrajinského občanství a podnikal mimo jiné v oblasti nemovitostí. Objevily se spekulace o organizovaném zločinu, obchodních sporech i vazbách na podvodná call centra. Žádnou z těchto verzí ale úřady zatím nepotvrdily.

Kriminalisté při domovní prohlídce u podezřelého našli sklep připomínající mučírnu.
Kriminalisté při domovní prohlídce u podezřelého našli sklep připomínající mučírnu.
Kriminalisté při domovní prohlídce u podezřelého našli sklep připomínající mučírnu.
Kriminalisté při domovní prohlídce u podezřelého našli sklep připomínající mučírnu.
Kriminalisté při domovní prohlídce u podezřelého našli sklep připomínající mučírnu.

Témata:
ženasmrttetovánízatčeníhadmučírnaatentátnicepodezřelíFacebookČeskoslovenskoUkrajinaKyjevatentátMonakopenízeSlužba bezpečnosti Ukrajiny
Štěpánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Casey Prince ( 13. července 2026 10:26 )

Jak klasické pro tu zčernalou a vyřvanou Ukrajinu mm...fakt Nazi v modrožluté... teď když je válka oficiální tak snad už dlouho existovat nebudou 💥😏😁

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Studenková totálně přestřelila: Vulgární ortel nad herečkami z Česka
Studenková totálně přestřelila: Vulgární ortel nad herečkami z Česka
Aha!
Pomozte ptákům zvládnout vedra: Vytvořte jim na zahradě bezpečné místo k napití
Pomozte ptákům zvládnout vedra: Vytvořte jim na zahradě bezpečné místo k napití
Dáma
Letní večeře plné zeleniny. Vyzkoušejte pizzu z lilku nebo výtečné farfalle
Letní večeře plné zeleniny. Vyzkoušejte pizzu z lilku nebo výtečné farfalle
Maminka
Co znamenají barevné vlajky na pláži? Při fialové nechoďte do vody
Co znamenají barevné vlajky na pláži? Při fialové nechoďte do vody
Ženy
Vitamín C: Pro krásu i zdravé tělo. Proč je důležitý a kde ho najdeme?
Vitamín C: Pro krásu i zdravé tělo. Proč je důležitý a kde ho najdeme?
Moje zdraví
Velká chyba při darování nemovitosti dětem. Bez tohoto dokumentu vás katastr rovnou odmítne
Velká chyba při darování nemovitosti dětem. Bez tohoto dokumentu vás katastr rovnou odmítne
e15
Trpišovský o přestupovém trhu, změně Slavie i návratu hříšníků: Chorý? Bude jasno za týden
Trpišovský o přestupovém trhu, změně Slavie i návratu hříšníků: Chorý? Bude jasno za týden
iSport
Okamura má problém. Jeho evropská strana může přijít o peníze
Okamura má problém. Jeho evropská strana může přijít o peníze
Reflex
Než se vrátí vůně kávy. Na Filipínách obnovují plantáže, mezi stromky pěstují i zeleninu
Než se vrátí vůně kávy. Na Filipínách obnovují plantáže, mezi stromky pěstují i zeleninu
Lidé a země