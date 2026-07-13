Mohutný požár skladu v Čelákovicích! Hala se zřítila

V Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek.
V Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek.
V Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek.
V Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek.
V Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek.
Aktualizováno -
13. července 2026
07:54
Autor: ČTK - 
13. července 2026
07:52

Mohutný požár zaměstnává od pondělního rána hasiče v Čelákovicích u Prahy. Plameny zachvátily sklad elektrokoloběžek, hala se během zásahu zřítila a hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu.

V Čelákovicích nedaleko Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100x50 metrů se zbortila. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Uvedli to na síti X. Doporučují lidem v okolí, aby nevětrali a nevycházeli ven, pokud nemusejí.

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V Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek.
Zdroj: X/@hasici_cr

„Vlivem požáru došlo ke zborcení haly, a tak celý zásah probíhá pouze zvenčí. Nasazeno máme několik vodních proudů k ochraně okolí,“ uvedli hasiči.

Kouř z požáru je vidět z dalekého okolí. Město na svém webu a na facebooku také varovalo obyvatele. „Z důvodu požáru haly doporučujeme nevětrat a omezit pohyb na zakouřených prostranstvích,“ uvedlo.

Video se připravuje ...
V Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek.
Zdroj: X/@hasici_cr

V Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek.
V Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek.
V Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek.
V Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek.
V Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek.

Témata:
hasičikouřkoloběžkyskladFacebookPrahapožárXČelákovice
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