Mohutný požár skladu v Čelákovicích! Hala se zřítila
Mohutný požár zaměstnává od pondělního rána hasiče v Čelákovicích u Prahy. Plameny zachvátily sklad elektrokoloběžek, hala se během zásahu zřítila a hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu.
V Čelákovicích nedaleko Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100x50 metrů se zbortila. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Uvedli to na síti X. Doporučují lidem v okolí, aby nevětrali a nevycházeli ven, pokud nemusejí.
„Vlivem požáru došlo ke zborcení haly, a tak celý zásah probíhá pouze zvenčí. Nasazeno máme několik vodních proudů k ochraně okolí,“ uvedli hasiči.
Kouř z požáru je vidět z dalekého okolí. Město na svém webu a na facebooku také varovalo obyvatele. „Z důvodu požáru haly doporučujeme nevětrat a omezit pohyb na zakouřených prostranstvích,“ uvedlo.
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