Následky ničivého požáru ve Zlíně: Cyklistická firma lehla popelem, oheň odnášel faktury 15 kilometrů daleko
Ve čtvrtek zachvátily zlínský sklad firmy Vasky plameny. Požár skoro celé stavení zdevastoval, hasiči s ním bojovali celou noc. V budově shořely desetitisíce párů bot v prodejní hodnotě přes 150 milionů korun. Sídlily zde však i další firmy. Následky požáru navíc lidé pociťují i patnáct kilometrů daleko. Některým dokonce na zahradu padají ohořelé faktury.
Při čtvrtečním požáru skladu obuvi ve Zlíně neutrpěla škody jen společnost Vasky a Alpine Pro. Mezi zasaženými byla i společnost Equator Cycling. „Požár zničil budovu, ve které jsme sídlili. Spolu s ní zmizela naše kola, rámy, sklad, kanceláře, vybavení i roky práce,“ napsala společnost na facebooku.
V pátek ráno jim tedy místo skladů plných sportovního vybavení zbyla jen značka. Čekají je teď nepochybně velmi těžké časy, nikdo se však nehodlá jen tak vzdát. „Bude to těžké. Začínáme téměř od nuly. Ale uděláme všechno pro to, abychom se co nejdříve vrátili,“ napsali zástupci firmy.
Utrpěla i Nadace Tomáše Bati
Rozsáhlé škody však nehlásí bohužel jenom soukromé firmy. V budově byly uskladněné i desítky tisíc knih pod záštitou Nadace Tomáše Bati. Detaily katastrofy přiblížila její ředitelka Gabriela Kočitíková na Instagramu. Byla také první, kdo k události zavolal hasiče. Krutou ironií osudu zůstává, že zrovna na den vypuknutí požáru bylo naplánované stěhování skladů.
Popelem prý lehlo 48 palet s celkem 27 tisíci knihami. Požár prý nejprve členové Nadace sledovali z oken vily Tomáše Bati, později se rozhodli vydat přímo na místo. „Já jsem prostě nechtěla, aby byl sám, až shoří, až půjde k zemi. Pro mě to nebyla plachta, budovat, knihy, byl to symbol,“ popsala Kočitíková. K celé události přistupuje s baťovským náhledem. Budova se dá znovu postavit, knihy dotisknout. Hlavní ale je, že při požáru nikdo nezemřel.
Faktury a stránky na zahradě
Stopy ničivého požáru nejsou znát jen ve Zlíně. Ohořelé dokumenty vítr zavál například i do obce Provodov, vzdálené od Zlína přes deset kilometrů. Kolemjdoucí našel u lesa fakturu z Alpine Pro, které v budově také mělo zboží. Jiný zas na chatě vzdálené asi 15 kilometrů od Zlína našel i kus neznámého roztaveného materiálu.
Někteří však venku a na zahradách nacházeli i ohořelé stránky ze zničené baťovské literatury. Jedné ženě například na zahradě přistála stránka s tučným nápisem „Vědění je moc“. „Vypadá to, že váš odkaz žije dál i navzdory katastrofě a stále roznáší poselství,“ napsala ve zprávě Nadaci Tomáše Bati.
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