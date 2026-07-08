Hrůza v Berlíně: Soud poslal lékaře za vraždy 15 pacientů na doživotí
Soud v Berlíně uložil někdejšímu lékaři paliativní péče za vraždu 15 pacientů doživotní vězení. Informovala o tom agentura DPA. Soud rovněž pro případ jeho pozdějšího propuštění nařídil ochrannou vazbu, což je mimořádné opatření, které v Německu brání tomu, aby se odsouzený po odpykání trestu dostal z věznice. Součástí verdiktu je i to, že 41letý lékař již nikdy nesmí vykonávat svou profesi.
Lékař podle přesvědčení soudu podal v letech 2021 až 2024 třem mužům a 12 ženám směs léků, kterými je usmrtil. „Ti pacienti chtěli žít,“ prohlásila soudkyně Sylvia Buschová s tím, že pacienti důvěřovali lékaři, který sám rozhodl o jejich smrti. Doktora označila za sériového vraha a uvedla, že existuje podezření, že zavraždil i jiné pacienty.
Nejmladší obětí byla 25letá žena, nejstarší pak 94letá žena. Všichni pacienti byli těžce nemocní, podle posudků se ale nenacházeli v bezprostředním stavu před smrtí. Lékař po řadu měsíců nevypovídal, na konci června ale mlčení ukončil a prohlásil, že chtěl nemocné ušetřit utrpení.
Doživotní vězení v Německu znamená, že podmínečné propuštění je možné dosáhnout nejdříve po 15 letech. Tomu se soud rozhodl zabránit nařízením následné ochranné vazby. Ta není chápána jako trest, ale jako zvláštní preventivní opatření a ochrana veřejnosti, proto má na rozdíl od vězení mírnější podmínky.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.