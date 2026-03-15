Slavné písně inspirované vrahy a zvěrstvy: Uříznutý penis i nacistický lékař!

  • Hudebníci se inspirovali skutečnými vrahy při skládání hitů.
    Autor: avi 
    Dnes
    05:00

    Vraždami a sériovými vrahy jsou lidé fascinováni odnepaměti. Posedlé ženy píšou vrahům dopisy do vězení, filmaři z hrůzných činů natáčí celovečerní filmy, spisovatelé na základě děsivých mordů píšou bestsellery. A pak je tu hudební scéna. Temné příběhy o násilí, šílenství a zlu inspirovaly neuvěřitelné množství písní napříč všemi žánry. Výsledkem jsou temné, depresivní skladby, které jsou chytlavé na poslech, a které si své místo na scéně našly.

  • 1.„I Don’t Like Mondays“

    "I Don’t Like Mondays" je slavná píseň irské kapely The Boomtown Rats z roku 1979. Při psaní textu se kapela inspirovala krvavým masakrem, který otřásl Amerikou. Tehdy čtrnáctiletá Brenda Ann Spencerová vyšla ze svého domu s puškou a začala střílet na děti a učitele ve škole, kteří stáli přímo naproti jejímu domu.

    Když se jí policie zeptala proč, odpověď šokovala celý svět: „Nemám ráda pondělky.“ Píseň se stala hitem díky chytlavé melodii, ale zároveň má temný a vážný text. Textař Bob Geldof, který se o příběhu dozvěděl během rozhovoru v Atlantě, byl šokovaný nesmyslností činu a chtěl ji zachytit v textu.

  • 2.„Psycho Killer“

    „Psycho Killer“ je píseň americké rockové kapely Talking Heads a stala se okamžitě hitem. Text písně zní jako proud myšlenek naprostého šílence.

    Když kapela píseň dokončila, lidé ji okamžitě začali spojovat s tehdejšími vraždami sériového vraha Davida Berkowitze, který se proslavil terorizováním a vražděním v New Yorku v 70. letech. Kapela to sice vždy popírala, ale vydání singlu bylo děsivě načasované.

  • 3.„Mein Teil“

    Kapela Rammstein se rozhodně nebojí šokovat. Při psaní písně „Mein Teil" se inspirovala skutečnými hrůznými událostmi. Přímo čerpají z případu německého kanibala Armina Meiwese.

    Meiwes si na homosexuální online seznamce pro kanibaly vložil inzerát, že hledá dobře stavěného muže ve věku 18–30 let „na porážku“. Odpověděl mu Bernd Brandes, který měl za sebou těžké dětství a toužil po smrti a po tom, aby po něm nezbylo vůbec nic.

    V březnu 2001 se muži sešli. Nejprve Meiwes Brandesovi uřízl penis, který následně okořenil pepřem, solí a česnekem a snědl. Poté mu podal velké množství alkoholu a sedativ. Když Brandes upadl do bezvědomí, Meiwes ho zabil a naporcoval. Část těla uložil do lednice a postupně konzumoval. Celá procedura byla natočena na video, které naštěstí nikdy nebylo zveřejněno. Meiwes byl odhalen až v prosinci 2002, kdy se přes seznamku pokoušel najít další oběť.

  • 4.„Angel of Death“

    Píseň „Angel of Death“ od Slayer z roku 1986 je jednou z nejkontroverznějších skladeb metalové historie. Text se zaměřuje na hrůzy, které spáchal nacistický lékař Josef Mengele v koncentračním táboře Osvětim během druhé světové války. Mengele prováděl brutální lékařské experimenty na vězních, zejména na dětech, a jeho činy způsobily smrt a nesmírné utrpení tisíců lidí.

    Text písně popisuje tyto experimenty velmi detailně, což vyvolalo kontroverze a obvinění z oslavování nacismu. Členové kapely obvinění rezolutně odmítli s tím, že šlo jen o historický popis událostí. Hudebně je skladba typickým příkladem thrash metalu. 

  • 5.„John Wayne Gacy, Jr.“

    Píseň „John Wayne Gacy, Jr.“ od kapely Sufjan Stevens je píseň inspirovaná životem a zvěrstvy sériového vraha Johna Wayna Gacyho.

    Stevens píseň prezentuje z pohledu vypravěče, který popisuje Gacyho jako normálně vypadajícího člověka, který žil dvojí život. Organizoval dokonce dobrovolnické akce a občas se převlékal za klauna pro charitativní akce. V soukromí se pak měnil v sériového vraha, který v 70. letech v Chicagu zavraždil nejméně 33 mladých mužů a chlapců.

  • 6.„Polly“

    Na první poslech klidná akustická balada „Polly“ od Nirvany ve skutečnosti vypráví otřesný příběh únosu a znásilnění inspirovaný skutečnými událostmi z pohledu pachatele.

    Kurt Cobain se inspiroval skutečným případem z Oregonu, kdy byla mladá dívka unesena a zneužita, ale nakonec se dokázala zachránit. Cobain píseň napsal jako ukázku toho, jak se oběti cítí bezmocné. Minimalistická akustická kytara a tišší zpěv má navodit pocit úzkosti a napětí.

  • 7.„Nebraska

    Píseň „Nebraska“ od Bruce Springsteena je temná skladba, která se inspirovala řáděním sériového vraha Charlese Starkweathera a dospívající dívky Carli. Ti v 50. letech terorizovali středozápad USA a během 8 dní zavraždili 11 lidí. Většina vražd byla impulzivní a brutální, často bez jasného důvodu a šokovala širokou veřejnost.

    Text písně zpívá Springsteen v první osobě a má představovat pohled samotného vraha. Springsteen hraje jen na akustickou kytaru a zpívá tiše, což zvyšuje pocity tísně a napětí a při poslechu běhá mráz po zádech. Text písně odkazuje i na skutečné dopisy Starkweathera z vězení, kde psal rodičům, že „nejeví lítost“ a že s Caril „měli konečně trochu zábavy“.

Témata:
hudbavrazipíseňskladbainspiraceUSAhudební skupinaKurt CobainkytaraBruce SpringsteenArmin MeiwesJosef MengeleBob Geldofsériový vrahJohn Wayne GacyBrenda Ann SpencerSufjan Stevens

ivan rehak ( 15. března 2026 07:12 )

Pusťte si MACABRE

Články odjinud

Pravdu o Bouškové už Vydra neskrývá: Proč u Jany přetrvává strach
Pravdu o Bouškové už Vydra neskrývá: Proč u Jany přetrvává strach
Aha!
Týdenní horoskop od 16. do 22. března pro všechna znamení
Týdenní horoskop od 16. do 22. března pro všechna znamení
Dáma.cz
Naučte se nejlepší trik, jak snadno vyfouknout vajíčko
Naučte se nejlepší trik, jak snadno vyfouknout vajíčko
Maminka
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Ženy.cz
Jak poznat alergii u dítěte? A jaká vyšetření je třeba udělat?
Jak poznat alergii u dítěte? A jaká vyšetření je třeba udělat?
Moje zdraví
Mzdová reforma zasáhne firmy. Srovnejte rozdíly mezi ženami a muži už od června, nařizuje EU
Mzdová reforma zasáhne firmy. Srovnejte rozdíly mezi ženami a muži už od června, nařizuje EU
e15
Brutální dominance a pohoda Slavie, Provod je zpátky. Kouč Zlína obdivoval útočníky
Brutální dominance a pohoda Slavie, Provod je zpátky. Kouč Zlína obdivoval útočníky
iSport
Zůstane Masaryk na českých bankovkách? Britové vymažou z liber Churchilla a nahradit ho může veverka
Zůstane Masaryk na českých bankovkách? Britové vymažou z liber Churchilla a nahradit ho může veverka
Reflex
Kleopatřin elixír krásy dnes: oslí mléko z ekologických farem francouzského venkova
Kleopatřin elixír krásy dnes: oslí mléko z ekologických farem francouzského venkova
Lidé a země