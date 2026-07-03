Zmije v Česku útočí: V nemocnici skončila holčička
Na Šumavě během několika dnů uštkly zmije tři lidi včetně malé holčičky. Všichni skončili ve stabilizovaném stavu v nemocnici. Zdravotníci zároveň připomínají, že i když bývá uštknutí většinou zvládnutelné, kvůli riziku alergické reakce je vždy vhodné vyhledat lékařskou pomoc.
S tropickými teplotami přibývá na Šumavě také setkání se zmijemi. Během posledních dnů museli záchranáři zasahovat u tří lidí, které jedovatý had uštkl v okolí Modravy a Srní. Mezi pacienty bylo i děvčátko předškolního věku. Všichni byli po ošetření převezeni do nemocnice ve stabilizovaném stavu.
Ve všech případech had zasáhl nohu. Pacienti si stěžovali hlavně na bolest, slabost a brnění postižené končetiny. Podobných zásahů přitom podle zdravotníků v letních měsících přibývá.
„Nedá se říct, že by byl počet podobných zásahů abnormální. Spíš odpovídá každoročnímu průměru,“ uklidňuje však pro server iDnes mluvčí záchranářů Karolína Korčíková.
Zmije člověka nenapadá úmyslně
Zmije obecná je jediným jedovatým hadem žijícím v Česku. Člověka sama nenapadá a většina uštknutí nastává ve chvíli, kdy na ni lidé nechtěně šlápnou nebo ji vyruší ve vysoké trávě, mezi kameny či u pařezů. Riziko lze snížit nošením pevných bot a dlouhých kalhot, zejména při pohybu mimo cesty.
Co dělat po uštknutí
Po uštknutí je nejdůležitější zachovat klid, co nejméně se pohybovat a znehybnit postiženou končetinu. Zdravotníci důrazně varují před rozřezáváním rány, jejím zaškrcováním nebo pokusy vysát jed.
Okamžitě volat linku 155 by lidé měli především tehdy, pokud se rychle šíří otok, objeví se celkové zdravotní potíže nebo jde o dítě, těhotnou ženu, alergika či chronicky nemocného člověka.
Přestože se zdravý dospělý člověk se zmijím jedem ve většině případů dokáže vypořádat, odborníci nedoporučují riziko podceňovat. Kvůli možnosti silné alergické reakce nebo dokonce anafylaktického šoku je vhodné vyhledat lékařské ošetření.
Jed zmije narušuje stěny cév, může způsobit krvácení a ovlivňuje srážlivost krve. Kromě bolesti a otoku se mohou objevit také nevolnost, zvracení nebo průjem. Právě proto je důležité udržet postiženého co nejvíce v klidu, aby se jed krevním oběhem nešířil po těle rychleji.
Zase dementní nadpis, který má vzbudit senzaci! Zmije neútočí! Nikdy a na nikoho. Zmije se pouze brání, když na ní šlápnete. Je to úplně normální reakce na nebezpečí.