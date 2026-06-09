Pozor! Nárůst výskytu jedovatého hada v Česku: Zmije v Chomutově vlezla lidem do domu

Zmije obecná
Zmije obecná  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: Nicole Kučerová - 
9. června 2026
10:39

S příchodem tepla vylézají a množí se hadi. Rozšířenějším je krom jiných i jediný jedovatý had žijící v Česku, zmije obecná. Úřady nabádají k obezřetnosti. V Chomutově dokonce vnikla zmije do domu!

S létem se zvyšuje i výskyt jediného volně žijícího jedovatého hada v České republice, zmije obecné. Úřad v jihomoravském Kunštátu varuje obyvatele, aby po setmění nesbírali dříví a nesrkali v přírodě ruce do tmavých děr. Zároveň prosí, aby se nikdo nepokoušel hada chytit nebo zabít, jelikož je zákonem chráněný.

Podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se u nás zmije vyskytuje převážně v polohách 600 až 1200 metrů nad mořem. Nejraději má lesní lemy, louky, rašeliniště a hornaté svahy. V případě uštknutí je důležité znehybnit končetinu, uštknuté místo chladit obkladem, vydezinfikovat a co nejrychleji kontaktovat záchrannou službu na lince 155, uvedla Nemocnice Plzeňského kraje. Nedoporučuje se ránu zaškrcovat nebo jed dokonce vysávat.

Nejohroženější skupinou jsou malé děti, senioři, alergici a domácí mazlíčci. Zmije dokáže uštknout na vzdálenost poloviny vlastního těla a bezpečnou vzdáleností jsou dva metry.

Před několika dny sdílel pan Martin z Chomutova na sociálních sítích, že mu malá zmije dokonce vlezla do domu! Naštěstí se mu ji podařilo odchytit a nikomu se nic nestalo. „S těma hadama se normálně snad roztrhl pytel…“ okomentoval příspěvek Pavel. „V přírodě je vídám mnohem více, než předchozí roky,“ zareagovala Markéta. Další uživatelé upozornili pana Martina na fakt, že je zmije teprve mládě a nejspíše se jich v okolí tedy vyskytuje více.

Video  Horor na toaletě: Zmije v míse číhala na obyvatele bytu v Jablonné nad Orlicí  - Hasiči Jablonné nad Orlicí
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Nicole Kučerová
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Rudý bolševik ( 9. června 2026 16:30 )

To sis vymyslel Oťas.

Ford Raptor ( 9. června 2026 12:25 )

Byl bych velmi rád aby v ČR nebyla podceňována nejen agresivita, ale i Jed Zmije obecné včetně osvěty, jak se zachovat po uštknutní?
Mám před očima příběh pubertální holčiny z Beskyd kdy při sběru tamních Malin strčila ruku OMYLEM do hnízda Zmijí !

Po jejich Ataku zkolabovala a byla neprodleně odvezena do Nemocnice, sice jejich útok přežila, ale po Psychické stránce se NIKDY nevzpamatovala.
Dnes je v Ústavu dle mých informací a zřejmě dožije tam 😕 její zdravotní stav se v dospělosti prudce JEN zhoršoval.

Smutná ale Pravdivá informace - dávejte na loukách a paloucích či Sluncem zalitých břehů a svahů hor opravdový pozor - Zmije se velmi ráda totiž vystavuje Slunci a není až tak pravdou že je extrémně plachá. 👎

Osobně jsem ji vyrušil při Kosení louky / Kosa a má rehabilitace každoročně a na místo toho aby se odplazila jinam, hodlala zaútočit !
Pokud se s ní v přírodě setkáte a překvapí Vás malá rada - okamžitě si sundejte tričko, mikinu či bundu kterou máte případně při sobě - ustupte a omotejte si ji kolem své ruky v případě útoku - ji nastavte právě tuto kořist obalené ruky hadry - může se Vám to v životě hodit a rozhodně NIKDY do vysoké trávy někde na chatách - v tzv. Žabkách a Děti do vysoké trávy ji vůbec !

Nemáte zač, až na ni letos o5 narazím slíbil jsem dětem, že ji chytím vlastníma rukama aby neměli strach a ukážu ji jim detailně a hodně z blízka 🙂
samozřejmě že ji pustím, i my máme v okolí nemovitosti hraboše a jinou havěť...

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