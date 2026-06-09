Pozor! Nárůst výskytu jedovatého hada v Česku: Zmije v Chomutově vlezla lidem do domu
S příchodem tepla vylézají a množí se hadi. Rozšířenějším je krom jiných i jediný jedovatý had žijící v Česku, zmije obecná. Úřady nabádají k obezřetnosti. V Chomutově dokonce vnikla zmije do domu!
S létem se zvyšuje i výskyt jediného volně žijícího jedovatého hada v České republice, zmije obecné. Úřad v jihomoravském Kunštátu varuje obyvatele, aby po setmění nesbírali dříví a nesrkali v přírodě ruce do tmavých děr. Zároveň prosí, aby se nikdo nepokoušel hada chytit nebo zabít, jelikož je zákonem chráněný.
Podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se u nás zmije vyskytuje převážně v polohách 600 až 1200 metrů nad mořem. Nejraději má lesní lemy, louky, rašeliniště a hornaté svahy. V případě uštknutí je důležité znehybnit končetinu, uštknuté místo chladit obkladem, vydezinfikovat a co nejrychleji kontaktovat záchrannou službu na lince 155, uvedla Nemocnice Plzeňského kraje. Nedoporučuje se ránu zaškrcovat nebo jed dokonce vysávat.
Nejohroženější skupinou jsou malé děti, senioři, alergici a domácí mazlíčci. Zmije dokáže uštknout na vzdálenost poloviny vlastního těla a bezpečnou vzdáleností jsou dva metry.
Před několika dny sdílel pan Martin z Chomutova na sociálních sítích, že mu malá zmije dokonce vlezla do domu! Naštěstí se mu ji podařilo odchytit a nikomu se nic nestalo. „S těma hadama se normálně snad roztrhl pytel…“ okomentoval příspěvek Pavel. „V přírodě je vídám mnohem více, než předchozí roky,“ zareagovala Markéta. Další uživatelé upozornili pana Martina na fakt, že je zmije teprve mládě a nejspíše se jich v okolí tedy vyskytuje více.
To sis vymyslel Oťas.