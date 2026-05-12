„Muž venčící psa poblíž Seifertovy ulice v Brně našel v lese zaklíněného seniora, ale nedokázal jej ze sevření větví vyprostit,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Cejnková s tím, že muž okamžitě přivolal pomoc na lince 158.

Hlídka z Obvodního oddělení Brno-sever dorazila na místo a muže se ji podařilo vyprostit. „Pán měl velké štěstí, že ho kolemjdoucí našel, protože zaklíněn zde byl patrně již od soboty,“ dodala mluvčí. Podle policistky nikdo ztraceného seniora nenahlásil jako pohřešovaného. 

Vyčerpaný v péči lékařů

Při transportu vyčerpaného seniora spojili síly hasiči se záchranáři.  „Pána jsme důkladně vyšetřili a poskytli jsme mu kyslíkovou terapii. Po ošetření jsme jej se zraněními středního až těžkého charakteru převezli do Fakultní nemocnice u svaté Anny,“ shrnula  mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Cestou na fotbal uvízl senior (83) v lese: Za dva dny ho našel pejskař (11.5.2026) HZS Jihomoravského kraje

Událost připomíná slavný případ báby pod kořenem" z července 2012. Zdeňka Novotná v Řídelově u Telče při večerní procházce ztratila orientaci a zhruba 50 metrů od chatky upadla u kořene stromu, pod kterým zůstala zaklíněna. Vysvobodili ji až ráno po 11 hodinách. Žena se stala fenoménem, oblíbeným memem (vtipný obrázek) a má dokonce i své heslo na wikipedii.

Kuriozita z Plzně: Zapíjel vnučku a pak ho „uvěznila" lavička!

Muž v Plzni zapíjel narození vnučky tak urputně, až ho „uvěznila" lavička na zastávce MHD.

 

Uvězněn v lavičce

Loni v květnu řešili strážníci v Plzni neméně kuriózní případ. Muž tak urputně zapíjel čerstvě narozenou vnučku, až mu alkohol sebral síly. Novopečený děda se svezl za lavičku na zastávce MHD a zůstal tam zaklíněný za nohu. Marné pokusy vylézt vlastními silami ukončila až pomoc hlídky.

Senior v Brně se naklonil na kopci: Pak se nad ním zavřelo houští

Hasiči na Žlutém kopci v Brně hledali ztraceného seniora.

Pohltila ho městská džungle

Výraz ztratit se v městské džungli získal loni v únoru nový rozměr v Brně. Hasiči tam dostali za úkol najít v hustých křovinách seniora (80), který zmizel. Vegetace byla tak hustá, že ho nebylo vidět ani ze vzdálenosti několika metrů, naštěstí ho bylo slyšet.

Hasiče čekala perná práce, kdy se prodírali křovinami a cestu k nešťastníkovi museli prostříhat. Vlastními silami by se ze sevření houštiny totiž nedostal.

Jako „bába pod kořenem“: Dědu mezi kmeny vyprošťovali hydraulikou!

Muž z Horního Jiřetína si zaklínil nohu mezi kmeny a volal o pomoc.

Noha mezi kmeny

I Mostecko má „dědu mezi kmeny“. Muž si loni v říjnu při procházce u Horního Jiřetína zaklínil nohu mezi dva kmeny a nemohl se dostat ven. Navíc nevěděl, kde se přesně nachází. Zoufalý volal na tísňovou linku.

Hlídka vyrazila do terénu společně s hasiči a záchranáři, kteří prohledávali lesní porosty. Pokusy o další kontakt s volajícím byly bez úspěchu – muž už telefon nezvedal. Nakonec ho našli nedaleko rybníka.

Už z bezpečí domova pak na sociální síť napsal: „Tak to jsem dnes dopadl v lese. Lezu na strom a dopadl jsem takto špatně. Zasekla se mi moje noha ve stromě a nemohl jsem se dostat z něj.“

Seniora (83), který uvízl v lese na kraji Brna, našel po dvou dnech pejskař.
