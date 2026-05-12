„Muž venčící psa poblíž Seifertovy ulice v Brně našel v lese zaklíněného seniora, ale nedokázal jej ze sevření větví vyprostit,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Cejnková s tím, že muž okamžitě přivolal pomoc na lince 158.
Hlídka z Obvodního oddělení Brno-sever dorazila na místo a muže se ji podařilo vyprostit. „Pán měl velké štěstí, že ho kolemjdoucí našel, protože zaklíněn zde byl patrně již od soboty,“ dodala mluvčí. Podle policistky nikdo ztraceného seniora nenahlásil jako pohřešovaného.
Vyčerpaný v péči lékařů
Při transportu vyčerpaného seniora spojili síly hasiči se záchranáři. „Pána jsme důkladně vyšetřili a poskytli jsme mu kyslíkovou terapii. Po ošetření jsme jej se zraněními středního až těžkého charakteru převezli do Fakultní nemocnice u svaté Anny,“ shrnula mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.
Cestou na fotbal uvízl senior (83) v lese: Za dva dny ho našel pejskař (11.5.2026) HZS Jihomoravského kraje
Událost připomíná slavný případ „báby pod kořenem" z července 2012. Zdeňka Novotná v Řídelově u Telče při večerní procházce ztratila orientaci a zhruba 50 metrů od chatky upadla u kořene stromu, pod kterým zůstala zaklíněna. Vysvobodili ji až ráno po 11 hodinách. Žena se stala fenoménem, oblíbeným memem (vtipný obrázek) a má dokonce i své heslo na wikipedii.
Uvězněn v lavičce
Loni v květnu řešili strážníci v Plzni neméně kuriózní případ. Muž tak urputně zapíjel čerstvě narozenou vnučku, až mu alkohol sebral síly. Novopečený děda se svezl za lavičku na zastávce MHD a zůstal tam zaklíněný za nohu. Marné pokusy vylézt vlastními silami ukončila až pomoc hlídky.
Pohltila ho městská džungle
Výraz ztratit se v městské džungli získal loni v únoru nový rozměr v Brně. Hasiči tam dostali za úkol najít v hustých křovinách seniora (80), který zmizel. Vegetace byla tak hustá, že ho nebylo vidět ani ze vzdálenosti několika metrů, naštěstí ho bylo slyšet.
Hasiče čekala perná práce, kdy se prodírali křovinami a cestu k nešťastníkovi museli prostříhat. Vlastními silami by se ze sevření houštiny totiž nedostal.
Noha mezi kmeny
I Mostecko má „dědu mezi kmeny“. Muž si loni v říjnu při procházce u Horního Jiřetína zaklínil nohu mezi dva kmeny a nemohl se dostat ven. Navíc nevěděl, kde se přesně nachází. Zoufalý volal na tísňovou linku.
Hlídka vyrazila do terénu společně s hasiči a záchranáři, kteří prohledávali lesní porosty. Pokusy o další kontakt s volajícím byly bez úspěchu – muž už telefon nezvedal. Nakonec ho našli nedaleko rybníka.
Už z bezpečí domova pak na sociální síť napsal: „Tak to jsem dnes dopadl v lese. Lezu na strom a dopadl jsem takto špatně. Zasekla se mi moje noha ve stromě a nemohl jsem se dostat z něj.“