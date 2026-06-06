Dopravní podnik čelí kritice: Nový slogan na autobusech zesměšňuje?

Nové polepy k výročí 90 let od zahájení trolejbusové dopravy
Nové polepy k výročí 90 let od zahájení trolejbusové dopravy
Nové polepy k výročí 90 let od zahájení trolejbusové dopravy
Nové polepy k výročí 90 let od zahájení trolejbusové dopravy
Nové polepy k výročí 90 let od zahájení trolejbusové dopravy
Autor: Martin Lisičan - 
6. června 2026
12:02

K 90. výročí zahájení provozu trolejbusů představil Dopravní podnik hlavního města novou kampaň. V ulicích Prahy mohou lidé spatřit autobusy a tramvaje s fialovým polepem a sloganem „Identifikuji se jako trolejbus“. Za kontroverzní frázi schytal dopravní podnik vlnu kritiky. O případu jako první informoval magazín Qult.

Jubilejní kampaň Dopravní podnik představil v půlce dubna. „V běžném provozu můžete potkat tři naše vozy, které pyšně vozí polep k výročí 90 let od zavedení prvních pražských trolejbusů,“ uvedli zástupci Dopravního podniku na sociálních sítích. Na vozech mohou lidé spatřit i slogan „Identifikuji se jako trolejbus,“ což někteří považují za velmi problematické. „(Fráze) se totiž dlouhodobě používá k zesměšňování trans a nebinárních lidí,“ uvedl pro magazín QULT Daniel Zikmund z organizace Trans*parent.

„Podoba kampaně se mě osobně velice dotkla. Přestože jsem už docela otlučený a máloco mě rozhodí, zasáhlo mě to,“ - vyjádřila se ke kampani jedna z LGBTQ+ osob jménem Toru. „Jestli toto byl cíl kampaně městské firmy, tak je to vážně ostuda,“ dodal čtenář Qult.cz Martin, který na slogan upozornil a dle svého vyjádření nevěří, že šlo ze strany Dopravního podniku o omyl. „Pointa je v tom, že tomuto sloganu se možná opravdu někteří lidé zasmějí, ale půjde hlavně o ty, kteří mají k LGBTQ+ tématům a trans lidem negativní či nenávistný postoj,“ dodal. O tom, že slogan jako narážku na trans a nebinární osoby nevnímají pouze queer lidé, dokládají i komentáře pod již zmíněným příspěvkem Dopravního podniku. „Moment... To ‚Identifikuji se jako trolejbus‘ fakt prošlo jo? SUPER!:-D,“ napsal jeden z diskutujících.

Slogan přitom podle Dopravního podniku neměl nikoho poškodit. „Mrzí nás, pokud je použitá reklamní formulace vnímána či chápána v negativním kontextu. V rámci marketingové komunikace se vždy snažíme, aby byla srozumitelná, otevřená a respektující, i když v ní používáme reklamní nadsázku nebo metafory,“ uvedl ve svém vyjádření mluvčí DPP Daniel Šabík. „(...) Jde o vizuální a sloganovou zkratku ve výsostně pozitivním duchu – proměny doposud používané dieselové autobusové dopravy na moderní, lokálně bezemisní trolejbusovou. V žádném případě se nejedná o komentář k osobní identitě jakékoliv skupiny osob,“ dodal.

Marketingový slogan považuje za nevhodný i předseda dozorčí rady pražského dopravního podniku Zdeněk Hřib. „(...) Upozorním na to marketingové oddělení DPP,“ řekl. 

Nové polepy k výročí 90 let od zahájení trolejbusové dopravy
Nové polepy k výročí 90 let od zahájení trolejbusové dopravy
Nové polepy k výročí 90 let od zahájení trolejbusové dopravy
Nové polepy k výročí 90 let od zahájení trolejbusové dopravy
Nové polepy k výročí 90 let od zahájení trolejbusové dopravy

Témata:
kampaňQueertrolejbusPrahaZdeněk HřibDopravní podnik hl. m. Prahy
Martin Lisičan
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