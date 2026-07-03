Horor na Bahamách: Žralok roztrhal chlapci (12) nohu, zachránily ho plavky

Bratr zachránil chlapce po útoku žraloka plavkami.
Bratr zachránil chlapce po útoku žraloka plavkami.  (Autor: Archiv Blesku)
Autor: Štěpánka Grofová - 
3. července 2026
05:00

Parkera Rolla při koupání napadl pravděpodobně žralok lagunový a utrpěl vážná zranění nohy. Zachránila ho pohotová reakce staršího bratra, který použil své plavky jako provizorní škrtidlo.

Chlapec z Texasu utrpěl 23. června při dovolené na Bahamách vážná poranění poté, co ho ve vodě napadl žralok. K útoku došlo u ostrova Staniel Cay v souostroví Exuma. Parker si v mělké zátoce hrál se svým šestnáctiletým bratrem Jackem, když si oba všimli velkého tmavého objektu pod hladinou.

„Nejdřív jsme si mysleli, že je to kámen,“ popsal americkým médiím. O několik okamžiků později ale zjistil, že se mýlil. „Podíval jsem se dolů a uviděl hlavu žraloka zakousnutou do mé nohy,“ vzpomínal.

Mořský predátor se mu zakousl do pravého lýtka. Chlapec později přiznal, že v první chvíli byl přesvědčený, že zemře. Kvůli adrenalinu zpočátku téměř necítil bolest, ta se ale naplno ozvala až po útoku.

Plavky jako škrtidlo

Jeho starší bratr zachoval chladnou hlavu. Parkera okamžitě vytáhl z vody, svlékl si plavky a pevně je omotal kolem zraněné nohy, aby zastavil masivní krvácení. Lékaři později uvedli, že právě tato rychlá reakce byla nejspíš rozhodující a mohla chlapci zachránit život.

Situaci komplikovalo i to, že v místě nefungoval mobilní ani rádiový signál. Pomoc proto bylo možné přivolat až po delší plavbě lodí. V přístavu už čekala sanitka, která hocha převezla do nemocnice.

Desítky stehů a dobrá prognóza

Lékaři museli vážná poranění nohy a chodidla operovat. Rány následně uzavřeli přibližně 30 až 40 stehy či kožními svorkami.

Dnes už se Parker zotavuje a podle lékařů má velmi dobrou šanci na úplné uzdravení.

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Žralok zaútočil na mladou právničku při potápění.
Zdroj: Instagram

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Štěpánka Grofová
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