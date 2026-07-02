Vyrážíte na dovolenou? Pozor na tyto nebezpečné tvory! Číhají u břehu

  • Na tyto tvory si v moři dejte pozor!
    Na tyto tvory si v moři dejte pozor!
    1. Ježovka
    2. Ropušnice
    3. Ostnatec
    Autor: Martin Lisičan - 
    Dnes
    09:22

    Ať už je to Chorvatsko, Řecko, Itálie, či Španělsko, poblíž většiny pláží žijí tvorové, které nejspíš potkat nechcete. A už vůbec na ně nechcete šlápnout. Toto jsou někteří z nich! Žraloky, kteří útočí opravdu výjimečně, pro tentokrát vynecháme. 

  • 1.Ježovky

    Právě ježovky jsou pro řadu českých turistů doslova dovolenkovou Nemesis.Tito ostnatí mořští živočichové se ukrývají mezi kameny a v mělkých pobřežních vodách, kde na ně lze snadno šlápnout. Jejich dlouhé a křehké ostny se lámou přímo v kůži, způsobují výraznou bolest a mohou vyvolat zánět.

    1. Ježovka 1. Ježovka | Foto: scom, profimedia.cz

  • 2.Ropušnice

    Na první pohled připomíná obyčejný kámen na mořském dně, právě v tom ale spočívá její nebezpečí. Bodavá ropušnice patří mezi nejlépe maskované ryby světa a při nechtěném kontaktu dokáže zasadit velmi bolestivé bodnutí. Zasažené místo rychle otéká a bolest může přetrvávat dlouhé hodiny.

    2. Ropušnice 2. Ropušnice | Profimedia

  • 3.Ostnatec

    Ostnatec patří mezi ryby, které dokážou způsobit velmi nepříjemné překvapení při pouhém vstupu do vody. Většinu času leží zahrabaný v písku na dně, kde je téměř neviditelný. Při vyrušení často reaguje bodnutím jedovatými ostny na hřbetní ploutvi.

    3. Ostnatec 3. Ostnatec | Profimedia.cz

  • 4.Ohnivý červ

    Hermodice ohnivá patří mezi mořské mnohoštětinatce. Její tělo pokrývají jemné, ale velmi křehké štětiny, které při dotyku pronikají do kůže a uvolňují toxin způsobující intenzivní pálení, zarudnutí a podráždění. Často se ukrývá mezi kameny, korály nebo v mělčinách.

    4. Hermodice ohnivá (Hermodice carunculata). 4. Hermodice ohnivá (Hermodice carunculata). | Profimedia

  • 5.Medůzy

    Medúzy na první pohled působí křehce a neškodně, jejich průsvitná těla se navíc ve vodě často ztrácejí, což z nich dělá snadno přehlédnutelné nebezpečí. Ve skutečnosti však disponují žahavými buňkami.

    5. Medúzy 5. Medúzy | Profimedia

  • 6.Galerie

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    U pobřeží Mallorky se potopila luxusní jachta.
    Zdroj: X/@salvamentogob
    Na tyto tvory si v moři dejte pozor!
    Na tyto tvory si v moři dejte pozor!
    1. Ježovka
    2. Ropušnice
    3. Ostnatec

Témata:
ItálieŠpanělskoChorvatskoŘeckoRybykůžebolestživočichovémoře
Martin Lisičan
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