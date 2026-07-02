Ať už je to Chorvatsko, Řecko, Itálie, či Španělsko, poblíž většiny pláží žijí tvorové, které nejspíš potkat nechcete. A už vůbec na ně nechcete šlápnout. Toto jsou někteří z nich! Žraloky, kteří útočí opravdu výjimečně, pro tentokrát vynecháme.
Vyrážíte na dovolenou? Pozor na tyto nebezpečné tvory! Číhají u břehu
1.JežovkyPrávě ježovky jsou pro řadu českých turistů doslova dovolenkovou Nemesis.Tito ostnatí mořští živočichové se ukrývají mezi kameny a v mělkých pobřežních vodách, kde na ně lze snadno šlápnout. Jejich dlouhé a křehké ostny se lámou přímo v kůži, způsobují výraznou bolest a mohou vyvolat zánět.
2.Ropušnice
Na první pohled připomíná obyčejný kámen na mořském dně, právě v tom ale spočívá její nebezpečí. Bodavá ropušnice patří mezi nejlépe maskované ryby světa a při nechtěném kontaktu dokáže zasadit velmi bolestivé bodnutí. Zasažené místo rychle otéká a bolest může přetrvávat dlouhé hodiny.
3.Ostnatec
Ostnatec patří mezi ryby, které dokážou způsobit velmi nepříjemné překvapení při pouhém vstupu do vody. Většinu času leží zahrabaný v písku na dně, kde je téměř neviditelný. Při vyrušení často reaguje bodnutím jedovatými ostny na hřbetní ploutvi.
4.Ohnivý červHermodice ohnivá patří mezi mořské mnohoštětinatce. Její tělo pokrývají jemné, ale velmi křehké štětiny, které při dotyku pronikají do kůže a uvolňují toxin způsobující intenzivní pálení, zarudnutí a podráždění. Často se ukrývá mezi kameny, korály nebo v mělčinách.
5.Medůzy
Medúzy na první pohled působí křehce a neškodně, jejich průsvitná těla se navíc ve vodě často ztrácejí, což z nich dělá snadno přehlédnutelné nebezpečí. Ve skutečnosti však disponují žahavými buňkami.
6.Galerie
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