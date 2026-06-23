Dramatická záchrana kotěte ze Semil: Mrňouse museli »vyříznout«

Záchrana kotěte na Semilsku (23. 6. 2026)
Záchrana kotěte na Semilsku (23. 6. 2026)
Záchrana kotěte na Semilsku (23. 6. 2026)
Záchrana kotěte na Semilsku (23. 6. 2026)
Záchrana kotěte na Semilsku (23. 6. 2026)
Autor: Martin Lisičan - 
23. června 2026
16:11

Zvědavé kotě ze Semil v úterý uvízlo ve větracím otvoru ve dveřích, ze kterého se samo nemohlo dostat. Na místo musela vyrazit jednotka hasičů. Jak se profesionálům podařilo kotě dostat z úzkých? Podívat se můžete na videu.

Kotě jménem Ouško prostrčilo hlavičku větracím otvorem ve dveřích. „Zachránit jej museli hasiči. Ti mazlíčka nejprve bezpečně ‚vyřízli‘ z dveřní desky, ale na krku kotěti zůstal nechtěný a nepohodlný ‚obojek‘,“ uvedli hasiči z Libereckého kraje na sociálních sítích. Celou záchranu zachytila kamera.

Video  Záchrana kotěte na Semilsku (23.6.2026)  - HZS Libereckého kraje
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Kotě se nakonec podařilo vysvobodit. Z videa je zřejmé, že se malému zvířeti naštěstí nic nestalo. 

Záchrana kotěte na Semilsku (23. 6. 2026)
Záchrana kotěte na Semilsku (23. 6. 2026)
Záchrana kotěte na Semilsku (23. 6. 2026)
Záchrana kotěte na Semilsku (23. 6. 2026)
Záchrana kotěte na Semilsku (23. 6. 2026)

Témata:
hasičizáchranakočkakotěSemilyLiberecký kraj
Martin Lisičan
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