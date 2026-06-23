Dramatická záchrana kotěte ze Semil: Mrňouse museli »vyříznout«
Zvědavé kotě ze Semil v úterý uvízlo ve větracím otvoru ve dveřích, ze kterého se samo nemohlo dostat. Na místo musela vyrazit jednotka hasičů. Jak se profesionálům podařilo kotě dostat z úzkých? Podívat se můžete na videu.
Kotě jménem Ouško prostrčilo hlavičku větracím otvorem ve dveřích. „Zachránit jej museli hasiči. Ti mazlíčka nejprve bezpečně ‚vyřízli‘ z dveřní desky, ale na krku kotěti zůstal nechtěný a nepohodlný ‚obojek‘,“ uvedli hasiči z Libereckého kraje na sociálních sítích. Celou záchranu zachytila kamera.
Video Záchrana kotěte na Semilsku (23.6.2026)
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Kotě se nakonec podařilo vysvobodit. Z videa je zřejmé, že se malému zvířeti naštěstí nic nestalo.
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