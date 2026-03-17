„Sbírku jsme pořádali už pátým rokem, s výbornými zkušenostmi. Letos měla být několikrát odvezena, ale lidé stále přispívali, tak jsme ji prodlužovali. Do Silvestra, do Valentýna, do MDŽ...a dopadlo to takhle,“ smutní Kateřina Uřidilová.

Na videozáznamu, který předala policii, je podle ní vidět, jak si zloděj bere obří kladivo a po 12 ranách do výlohy se dostává do prodejny. V kasičce mohlo být podle ní minimálně 60 tisíc.

Věnovala výhru

Sama provozní sbírce přispěla 10 tisíci, vyhrála je v loterii. „Vybrala jsem dvě pětitisícovky a symbolicky je do kasičky vhodila. Teď si to vyčítám. Ten zloděj si to možná vytipoval už dřív i díky skladbě bankovek v kasičce,“ klopí zrak.

Sbírka formou kasičky běžela pět let. Tomu je konec. „Už lidem nevěřím. Budou se posílat peníze na účet přes QR kód, což odnesou hodní důchodci, kteří těmto platbám nerozumí,“ pokrčila rameny Kateřina Uřidilová.

Sbírka není pojištěná

Kateřina Uřidilová má prodejnu pojištěnou, na sbírku se ale pojistka nevztahuje. Policisté po neznámém gaunerovi zatím pátrají. Mají k dispozici podrobný videozáznam.

„Byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež. Pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ uvedl policista Jan Segsulka.

Okrást kočky? Hyenismus

Sbírka pro charitativní kočičí spolek Kryšpín se kterým květinářství Katřiny Uřidilové spolupracuje, měla pomoci dvěma tisícům koček v 17 útulcích. „Kdo dokáže okrást opuštěné, nechtěné, zraněné, nemocné či dokonce týrané kočky?,“ ptají se jeho zástupci. Podpořit kočky můžete na transparentním účtu spolku ZDE

Fotogalerie
6 fotografií
Kočičkám věnovala věnovala Kateřina Uřidilová i svou výhru 10 tisíc z loterie.
Kočičkám věnovala věnovala Kateřina Uřidilová i svou výhru 10 tisíc z loterie.
Autor: Foto Blesk – Michal Charbulák a pro Blesk - Kateřina Uřídilová