Dramatická záchrana psa v Šonově: Jezevčíka uvěznily tuny betonu!
Zvědavá fenka jezevčíka v obci Šonov u Nového města nad Metují připravila ve čtvrtek svému majiteli pořádně stresovou situaci. Zasekla se totiž pod hromadou betonových sloupů a nemohla se sama dostat ven. Zachránit ji museli hasiči.
Majitel byl zrovna se svou milovanou fenkou na procházce za obcí. Procházeli podél hromad betonových sloupů, které jsou složené těsně za okrajem obce. Jakožto pes cvičený k prolézání nor se fenka rozhodla stísněné prostory okamžitě prozkoumat. Zřejmě však přecenila vlastní síly, protože se pak už nedokázala dostat sama ven.
Muž neváhal a na pomoc přivolal hasiče. Na ty při příjezdu čekal poměrně náročný zákrok. Aby se k fence dostali, museli totiž přemístit některé mnohatunové betonové sloupy. „Pomocí vyprošťovacího zařízení, výdřevy a podkládacích klínů další sloupy přizvednuli a zabezpečili proti nežádoucímu pohybu,“ napsali hasiči.
Pak už zbývalo jen nadzvednout poslední sloup a nebohé zvíře konečně zachránit. „Notně vyčerpaná zvědavá psí slečinka skončila šťastně v náručí svého majitele,“ uzavřeli hasiči na pozitivní notu.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.