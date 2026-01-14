Senior vjel v Novém Městě nad Metují do lidí: Do vězení nepůjde
Senior, který vjel autem do lidí a jednu osobu usmrtil, byl zproštěn obžaloby. Obhajoba stavěla na tom, že senior ztratil vědomí a hrůznou nehodu si nepamatuje, což nebyla obžaloba schopna přesvědčivě vyvrátit. Činu u soudu litoval. Rozsudek není pravomocný.
Okresní soud v Náchodě zprostil obžaloby muže, který v červenci 2024 v Novém Městě nad Metují vjel osobním autem do lidí. Podle soudu obžaloba neprokázala, že obžalovaný senior nebyl v bezvědomí.
Senior činu litoval
Rozsudek není pravomocný, informoval server Novinky.cz. Obžaloba muže vinila z usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.
„Obhajoba obžalovaného, že u něho došlo ke ztrátě vědomí a na průběh nehody si nepamatuje, nebyla obžalobou přesvědčivě vyvrácena,“ cituje server soudce. Obžalovaný svého činu u soudu litoval.
Jedna osoba zemřela
Podle spisu v červenci 2024 tehdy třiasedmdesátiletý muž jako řidič osobního auta nejprve srazil na přechodu pro chodce ženu a poté opodál tři muže, kteří opravovali chodník. Utrpěli vážná zranění, jeden z nich na následky zranění zemřel. V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozilo až šest let vězení.
Nehoda se stala 30. července na silnici I/14 v Komenského ulici. Frekventovaná silnice I/14 přes Nové Město nad Metují je hlavní spojnicí mezi Náchodem a Rychnovem nad Kněžnou.
