Dolák žádal odškodné za to, že v roce 2016 vydala Krajská hygienická stanice Brno rozhodnutí, kterým byla udělena hluková výjimka pro silnici druhé třídy vedoucí paralelně s dálnicí D1 na okraji Brna. Tu brněnský soud o dva roky zrušil jako nezákonnou.
Jak městská část Bosonohy, tak blízké Troubsko na Brněnsku jsou dlouhodobě silně zatížené hlukem z dopravy. Dolák již dříve uvedl, že podle jeho názoru podobně jako on trpí hlukem přibližně tisícovka lidí kolem silnice. Žalobu ovšem podala pouze jeho rodina.
