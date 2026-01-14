Dolák žádal odškodné za to, že v roce 2016 vydala Krajská hygienická stanice Brno rozhodnutí, kterým byla udělena hluková výjimka pro silnici druhé třídy vedoucí paralelně s dálnicí D1 na okraji Brna. Tu brněnský soud o dva roky zrušil jako nezákonnou.

Vedle Lenčina domu vzniklo ghetto: Křik, vandalismus a splašky z oken

Poblíž domu paní Lenky vzniklo ghetto
Dolákovi začali dlouhé soudní tahanice, které nyní vyvrcholily u pražského městského soudu. „Prvoinstanční soud uznal jako adekvátní částku 150 tisíc korun, s čímž odvolací senát souhlasil. Podle našeho názoru odpovídá individuální nepohodě, která byla žalovanému způsobena,“ vysvětlil v odůvodnění soudce Pavel Vlach.

Jak městská část Bosonohy, tak blízké Troubsko na Brněnsku jsou dlouhodobě silně zatížené hlukem z dopravy. Dolák již dříve uvedl, že podle jeho názoru podobně jako on trpí hlukem přibližně tisícovka lidí kolem silnice. Žalobu ovšem podala pouze jeho rodina.

VIDEO: Umělkyni během představení zakousla obří ryba: Směšné odškodné! 

Video
Video se připravuje ...

Umělkyni během představení zakousla obří ryba: Směšné odškodné! Video propálil divák. X.com/@@Rainmaker1973