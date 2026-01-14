15 let stará vražda právníka Valka znovu u soudu: Dcera popsala poslední momenty s tátou!
Úterý znamenalo na bratislavském městském soudu návrat o 15 let do minulosti. Začala se totiž znovu projednávat vražda slavného právníka Ernesta Valka. Obviněný Jozef R. stále trvá na své nevině. U soudu pronesla srdceryvnou řeč i Valkova dcera Jana.
Celý proces začal asi s půlhodinovým zpožděním. Mezi prvními vystoupila právnička Valkovy dcery Jany. Promluvila o tom, jak vražda otce její klientku velmi silně zasáhla. Rána se prý dodnes nezahojila. „Poškozená ztratila milovaného otce v době, kdy měli nejen silné rodinné pouto, ale i výjimečný pracovní vztah,“ řekla u soudu podle deníku Plus JEDEN DEŇ.
Před svou smrtí totiž Valek svou dceru profesně vedl a předával jí své zkušenosti. Jana Valková žádá za vraždu svého prominentního otce odškodné ve výši v přepočtu skoro čtyři a půl milionu korun. Obžalovaný Jozef R. si trvá na tom, že vraždu nespáchal. „Věřím, že se mi to podaří dokázat,“ řekl.
Poté přišla na řadu svědecká výpověď samotné Jany Valkové. Popsala poslední momenty, kdy s otcem byla v kontaktu. „Bylo pondělí, 8. listopadu 2010. Byla jsem nemocná, nešla do práce, zůstala jsem doma u mámy. S otcem jsme byli dohodnutí, že mi po práci přinese antibiotika,“ popsala Valková.
Tou dobou však neměla ani tušení, že ve skutečnosti tatínka už nikdy neuvidí. Poslední telefonát spolu měli odpoledne. Pak už nebyl k nalezení. Okolo desáté večer začala Jana mít o otce opravdový strach, a vyrazily ho proto hledat. Při příjezdu si všimla, že Valkovo auto stojí v garáži, bez meškání se proto rozběhla dovnitř.
A tam na ni čekal příšerný pohled. „Ležel tam otec. Všude byla krev. Byl otočený na levý bok, pravou ruku měl skrčenou pod sebou a oči otevřené,“ popsala ty nejhorší chvilky. Na podlaze byly krvavé stopy, jako by tělo někdo táhl. Okna v domě byla otevřená. „Myslela jsem si, že v domě ještě někdo je,“ řekla.
Zastřelení právníka Valka patří na Slovensku k vysoko profilovým případům. Valko byl totiž mezi slovenskými právníky velmi známá a vlivná osobnost. Podílel se na významných soudních kauzách a po revoluci sloužil i jako poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění.
K jeho vraždě došlo 8. listopadu 2010. Motivem zřejmě měla být obyčejná loupež. Jozef R. je jedním ze dvou obviněných, druhý po dohodě s prokurátorem, ve které označil Jozefa za hlavního viníka, dostal osm let.
