Řetězec stahuje oblíbený výrobek: V pečivu našli kus kovu
Společnost Makro Cash & Carry ČR stahuje z prodeje šarži oblíbených briošek s krémem a čokoládou. Důvodem je nález kovového předmětu ve výrobku. Zákazníci mohou pečivo vrátit do kteréhokoliv velkoobchodního střediska a získat zpět peníze.
Řetězec informoval zákazníky o preventivním stažení jedné šarže sladkého pečiva z prodeje. Důvodem je nález kovového předmětu v briošce s krémem a čokoládou. Podle společnosti není možné vyloučit, že by se kovové části mohly objevit i v dalších kusech stejné šarže. Firma proto přistoupila ke stažení výrobku z trhu a situaci prověřuje společně s dodavatelem.
Stažení se týká výrobku od společnosti La Fournée Dorée s datem minimální trvanlivosti 18. června 2026 a šarží B0526102 051 G2011. Zákazníci si jej mohli zakoupit v období od 3. května do 11. června letošního roku.
Makro vyzvalo zákazníky, aby výrobek nekonzumovali a vrátili jej do kteréhokoliv velkoobchodního střediska. Za vrácené zboží firma vrátí peníze. Reklamaci je možné uplatnit do 18. června 2026.
„Za způsobené nepříjemnosti se Vám omlouváme a věříme, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat k oboustranné spokojenosti,“ uvedla vedoucí oddělení kvality Petra Bártová.
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