Řetězec stahuje oblíbený výrobek: V pečivu našli kus kovu

Makro stahuje briošky z prodeje, obsahovaly kovové předměty.
Makro stahuje briošky z prodeje, obsahovaly kovové předměty.  (Autor: Makro)
Autor: Štepánka Grofová - 
16. června 2026
16:23

Společnost Makro Cash & Carry ČR stahuje z prodeje šarži oblíbených briošek s krémem a čokoládou. Důvodem je nález kovového předmětu ve výrobku. Zákazníci mohou pečivo vrátit do kteréhokoliv velkoobchodního střediska a získat zpět peníze.

Řetězec informoval zákazníky o preventivním stažení jedné šarže sladkého pečiva z prodeje. Důvodem je nález kovového předmětu v briošce s krémem a čokoládouPodle společnosti není možné vyloučit, že by se kovové části mohly objevit i v dalších kusech stejné šarže. Firma proto přistoupila ke stažení výrobku z trhu a situaci prověřuje společně s dodavatelem.

Stažení se týká výrobku od společnosti La Fournée Dorée s datem minimální trvanlivosti 18. června 2026 a šarží B0526102 051 G2011. Zákazníci si jej mohli zakoupit v období od 3. května do 11. června letošního roku.

Makro vyzvalo zákazníky, aby výrobek nekonzumovali a vrátili jej do kteréhokoliv velkoobchodního střediska. Za vrácené zboží firma vrátí peníze. Reklamaci je možné uplatnit do 18. června 2026.

„Za způsobené nepříjemnosti se Vám omlouváme a věříme, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat k oboustranné spokojenosti,“ uvedla vedoucí oddělení kvality Petra Bártová.

Témata:
kovovépředmětybrioškastažení z prodejebrioškymakropečivoPetra Bártová
Štepánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Jiří Krampol (†87): Natáčeli jeho smrt!
Jiří Krampol (†87): Natáčeli jeho smrt!
Aha!
Jak na vertikální zahradu: Nechte zdi i pergoly rozkvést popínavkami a schovejte se před sousedy
Jak na vertikální zahradu: Nechte zdi i pergoly rozkvést popínavkami a schovejte se před sousedy
Dáma
Den jen pro sebe: Pět maminek zažilo proměnu, která nebyla jen o vzhledu
Den jen pro sebe: Pět maminek zažilo proměnu, která nebyla jen o vzhledu
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Moje zdraví
Tatra loni vydělala téměř desetkrát více. Výsledky táhnou vlastní motory a zakázky pro armády nebo hasiče
Tatra loni vydělala téměř desetkrát více. Výsledky táhnou vlastní motory a zakázky pro armády nebo hasiče
e15
Otázky kolem Karviné: Proč se může odvolání nevyplatit? Jak by se hrála liga s 15 týmy?
Otázky kolem Karviné: Proč se může odvolání nevyplatit? Jak by se hrála liga s 15 týmy?
iSport
Babišova normalizační fraška. Vláda už ani neskrývá zájem zničit veřejnoprávní média
Babišova normalizační fraška. Vláda už ani neskrývá zájem zničit veřejnoprávní média
Reflex
Nehod na elektrokolech přibývá. Přinášíme 8 tipů, jak si užít bezpečnou jízdu
Nehod na elektrokolech přibývá. Přinášíme 8 tipů, jak si užít bezpečnou jízdu
Lidé a země