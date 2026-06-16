Bezdomovci obsadili byt postiženého muže v Pardubicích: Probudil je strážník

Bezdomovci obsadili byt postiženého muže v Pardubicích.
Bezdomovci obsadili byt postiženého muže v Pardubicích.
Bezdomovci obsadili byt postiženého muže v Pardubicích.
Bezdomovci obsadili byt postiženého muže v Pardubicích.
Bezdomovci obsadili byt postiženého muže v Pardubicích.
Autor: Jitka Pecharová, Nicole Kučerová - 
16. června 2026
08:43

Do bytu mentálně postiženého Pardubičana se nastěhovali muž (49) a žena (27) bez domova. Nešťastník ze strachu nešel domů a jeho spolubydlící se bál vyjít z pokoje. Bezdomovci v bytě popíjeli alkohol. Policie dvojici velmi dobře znala.

Klient chráněného bydlení přijal dvojici bezdomovců, muže a ženu, i s jejich zásobami alkoholu do bytu poté, co mu dali 500 korun v situaci, kterou vzhledem ke svému postižení nechápal.

Na nezvané hosty naštěstí narazily při kontrole sociální pracovnice, které přivolaly strážníky. Právě vyspávali na gauči kocovinu, když je hlídka probudila. Nešťastný „pronajímatel“ se bezdomovců bál, tak radši domů onoho dne ani nepřišel. Spolubydlící ze strachu neopustil pokoj.

Video  Bezdomovci obsadili byt postiženého muže v Pardubicích  - MP Pardubice
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„Po probuzení strážníci zjistili, že se jedná o jim velmi známou dvojici osob bez trvalého přístřeší, řešenou předchozího dne za hrubé jednání a konzumaci alkoholu. Tahle dvojice následně někde ve městě narazila na uživatele bytu a vzhledem k jeho mentálním schopnostem se jí podařilo vloudit se do jeho domova.“ popsala Městská policie Pardubice.

Policie bezdomovce posléze vykázala z bytu. „Spolu se sociálními pracovnicemi pak policisté poučili i dotyčného klienta, že takto „pronajímat“ chráněné bydlení opravdu není možné a že jeho „nájemníci“ pouze vychytrale zneužili jeho důvěru a nedostatečné mentální schopnosti,“ vylíčila.

Bezdomovci obsadili byt postiženého muže v Pardubicích.
Bezdomovci obsadili byt postiženého muže v Pardubicích.
Bezdomovci obsadili byt postiženého muže v Pardubicích.
Bezdomovci obsadili byt postiženého muže v Pardubicích.
Bezdomovci obsadili byt postiženého muže v Pardubicích.

Témata:
alkoholbytpoliciekocovinamentální postiženíPardubicebezdomovectví
Jitka Pecharová
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Věra Dobešová ( 16. června 2026 09:39 )

Popili, najedli a za 500,-
Sociální pracovnice se starají o vážně postižené a mají jím pomáhat.

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