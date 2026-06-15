V Chorvatsku zemřeli 4 Češi: Zásadní pochybení?!

Zkušený námořník promluvil o lodní nehodě, která stála život 4 Čechy
Zkušený námořník promluvil o lodní nehodě, která stála život 4 Čechy
Převoz zraněných do nemocnice.
Převoz zraněných do nemocnice.
Převoz zraněných do nemocnice.
Autor: Kamil Morávek - 
15. června 2026
15:17

V neděli došlo u chorvatského Splitu mezi ostrovy Brač a Šolta ke srážce katamaránu s plachetnicí, která si vyžádala životy čtyř českých turistů. Podle námořníka s více než 40 lety zkušeností byla příčinou nehody nejspíš nedbalost posádek. Není podle něj možné, že se plavidla navzájem neviděla.

Na palubě katamaránu bylo v době kolize 118 pasažérů a 7 členů posádky. Plachetnice s českými občany převážela osm osob. Jak přesně k nehodě došlo, zůstává předmětem vyšetřování. Redaktoři portálu 24sata.hr se na názor zeptali námořníka s více než 40 lety zkušeností. „Nejspíš to bylo kvůli špatnému odhadu a nedbalosti posádky katamaránu,“ řekl.

Na moři totiž podle něj platí pravidlo, podle kterého mají plachetnice přednost a ostatní plavidla se jim musí bezpečně vyhýbat. „Šlo o poměrně velký katamarán, na můstku muselo být několik lidí a někdo si plachetnice určitě musel všimnout,“ dodal. Lodě byly vzdálené asi jen kilometr a počasí navíc viditelnost nijak nesnižovalo. Plachetnici musela navíc posádka vidět i na přístrojích.

„Možná došlo k nějaké technické závadě, myslím si však, že šlo spíš o pochybení posádky. To však určí až vyšetřování Ministerstva moře, dopravy a infrastruktury,“ uzavřel. 

Jedna z nejhorších nehod

Kapitán přístavní správy ve Splitu Željko Kuštera označil nehodu za jednu z nejhorších událostí své kariéry. Oznámení o kolizi dostali záchranáři v neděli krátce po půl dvanácté dopoledne. Ke srážce došlo na asi 800 metrů široké zátoce. Do akce vyrazily čluny i helikoptéry.

Zkušený námořník promluvil o lodní nehodě, která stála život 4 Čechy
Zkušený námořník promluvil o lodní nehodě, která stála život 4 Čechy
Převoz zraněných do nemocnice.
Převoz zraněných do nemocnice.
Převoz zraněných do nemocnice.

Témata:
ChorvatskoSplitŠolta
Kamil Morávek
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Qakina Qakina ( 15. června 2026 15:58 )

Je to typická "novinařina" pseudo autorů z Metelesku-Blesku. Přeloží článek, zjevně psaný před zveřejněním videomateriálů, takže "expert" se mýlí.
Průkazné video celé nehody je na serveru aktualne.cz
... (1) jachta neplula pod plachtami, jela na motor, takže o žádné přednosti plachetnic NELZE hovořit.
... (2) lodě se vyhýbají/míjejí levobokem, takže kapitán/kormidelník jachty měl ostře zatočit do prava
... (3) bod (2) platí pro případ, že za kormidlem jachty někdo stál, což obávám se pravděpodoně nebyl tento případ - vypadá to, že jachta plula na autopilota = bez pokusu o změnu směru, přímo do plavební dráhy mnohem větší a mnohem rychlejší lodi.
(4) lodní můstek katamaránu měl vydávat výstražné zvukové signály - zda se stalo se dozvíme později
... je to tragédie, více se zřejmě dozvíme po pitvách zemřelých.

marek vykydal ( 15. června 2026 15:52 )

Janoušek tam určitě nebyl.

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