Dva řidiči v Bulharsku způsobili smrtelnou nehodu: Měli české řidičáky

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: ČTK - 
6. června 2026
17:10

Státní zastupitelství v bulharské Sofii se chystá obvinit dvojici řidičů, kteří jsou podle úřadů zodpovědní za páteční smrtelnou nehodu autobusu, při které zemřeli tři lidé a dalších 17 bylo zraněno. Dvojice podezřelých řidičů měla podle úřadů české řidičské průkazy. 

Informoval o tom server novinite.com. Úřady je plánují obvinit z úmyslného způsobení smrti při dopravní nehodě. Podle vyšetřovatelů muži zorganizovali nelegální pouliční závod, při němž jeli rychlostí přesahující 150 kilometrů v hodině.

Policie uvedla, že se jedno vozidlo srazilo s autobusem veřejné dopravy, zatímco druhé narazilo do nedaleké autobusové zastávky. Síla nárazu prvního vozu způsobila, že se autobus převrátil na bok. V jednom ze závodících vozů podle úřadů seděli dva bratři, zatímco v druhém autě cestovali tři muži. Podle informací serveru získal jeden z řidičů řidičský průkaz loni a druhý o dva roky dříve.

Prokuratura tvrdí, že dosud nashromážděné důkazy nenechávají téměř žádné pochybnosti o odpovědnosti podezřelé dvojice. „V tomto okamžiku jsou řidiči obou aut rozhodně na vině. Řidič autobusu veřejné dopravy rozhodně na vině není a udělal vše, co bylo nezbytné k tomu, aby nehodě zabránil,“ řekl zástupce prokurátora Sofie Angel Kanev. Podle něj na místě nehody nebyly ani viditelné žádné brzdné dráhy závodících aut. Kanev dodal, že někteří z podezřelých měli v minulosti na svědomí četná porušení zákona o silničním provozu.

Testy provedené bezprostředně po nehodě přinesly negativní výsledky na alkohol a drogy. Státní zástupci nicméně nařídili laboratorní krevní testy, které jsou přesnější a lze z nich detekovat více látek.

Video  Policie zveřejnila video z tragické nehody na D2 u Brna (červen 2026).  - Policie ČR
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Témata:
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