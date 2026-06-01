Zubař s pomocí AI vyráběl dětské porno: Kradl obličeje svých pacientek!
Zubař z Ústecka podle obžaloby shromažďoval fotografie nezletilých pacientek, aby z nich následně tvořil dětské porno! Obličeje dívek za pomoci umělé inteligence vkládal do již existující dětské pornografie. Více než 30 obětí přitom nebylo starších 15 let. Soud mu udělil podmínku.
Nelegální obsah pro dospělé měl shánět na darknetu, skryté části internetu, ke které se běžný uživatel nedostane. Státní zástupkyně okresního soudu v Olomouci, Kateřina Klímová, popsala pro server CNN Prima News, že lékař materiál netvořil k vlastnímu uspokojení. Údajně ho měla lákat představa něčeho zakázaného. Zubař se k činu přiznal a v průběhu celého procesu spolupracoval.
Podle jeho slov si uvědomuje, že udělal hloupost a svého činu lituje. Okresní soud v Ústí nad Labem rozhodl o trestu v podobě osmi měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem na dva a půl roku. Zároveň musí zaplatit peněžitý trest 100 tisíc korun a vzdát se veškeré techniky, kterou při tvorbě používal. Informovat rodiny dívek neplánuje.
- pokud právě Umělá Inteligence byla vytvořena primárně aby VYUŽILA a ZNEUŽILA čehokoliv či kohokoliv a před její Extrémní NEBEZPEČNOSTÍ Varuji již dlouho ! 😕 👎