Horolezec spadl z 15 metrů: Do Adršpašských skal letěl vrtulník

Autor: ČTK 
24. května 2026
17:50

Ve skalách v Adršpachu na Náchodsku se 24. května zranil 57letý horolezec. Muž spadl z asi 15 metrů a poranil si záda a pánev. Vrtulník ho transportoval do hradecké nemocnice. Řekla to mluvčí krajské záchranné zdravotnické služby Lucie Hanušová.

„Muž byl celou dobu při vědomí, komunikoval. Nehoda nám byla nahlášena okolo 15:00, stala se ve velmi nepřístupném terénu,“ dodala mluvčí.

Záchranáři se museli dostat do nepřístupného místa. Vrtulník tam nemohl přistát, proto horolezce záchranáři vyzvedli pomocí lanového podvěsu. Na místě kromě letecké posádky byli i záchranáři z Broumova. Celou záchranou akci se povedlo dokončit asi za hodinu, řekla mluvčí.

Ke zraněnému muži došla také dobrovolná jednotka hasičů z Adršpachu. Pomáhala zdravotní službě. Profesionální hasiči u zásahu nebyli. „Stalo se to někde uprostřed skal, tam bychom dřív nedošli dřív než místní dobrovolní hasiči,“ řekl mluvčí krajských hasičů Radek Mencl.

