Výbuch na festivalu: Záchranáři zasahují v Mladé Boleslavi

Středočeská záchranka, ilustrační foto  (Autor: ZZS Středočeského kraje)
Autor: Nicole Kučerová - 
23. května 2026
19:00

Na Výstavišti v Mladé Boleslavi došlo k explozi propanbutanové lahve! Od dopoledne v oblasti probíhal každoroční food festival. Nahlášená je zatím jedna zraněná osoba. Zasahoval vrtulník.

Policie v sobotu 23. května zveřejnila oznámení ohledně neštěstí v Mladé Boleslavi. Během každoročního food festivalu explodovala propanbutanová lahev! „Složky IZS zasahují na Výstavišti v Mladé Boleslavi, kde od dopoledne probíhá food festival. Na místě explodovala PB lahev,“ uvedla policie.

„Zatím máme prvotní informaci o 1 popálené osobě. Z důvodu přistání vrtulníku jsme uzavřeli tř. Václava Klementa,“ informovala. „Pacient má popálené horní končetiny a krk, letí do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,“ řekla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

Hasiči na místě provedli kontrolní měření na únik plynu a termokamerou zjišťovali, zda tlaková lahev nevykazuje zvýšení teploty. „Lahev jsme dali chladit do místní fontány. Místo jsme opáskovali a zajistili bezpečný prostor. ZZS jsme pomohli transportovat osobu do vrtulníku,“ uvedli hasiči na síti X.

