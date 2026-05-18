Střelba v mešitě! Útočník zasáhl několik lidí
Z mešity v kalifornském San Diegu byla hlášena střelba, podle policie bylo několik lidí zasaženo, píše agentura AP. Není jasné, zda byl střelec dopaden, zda byl uvnitř, nebo venku. Policie ale na svém webu uvedla, že situace je "stále aktivní, ale pod kontrolou".
Z Islámského centra v San Diegu, které se nachází asi 14 kilometrů severně od centra bylo hlášeno několik výstřelů, uvedl zástupce místní policie Anthony Carrasco. Dodal, že v tuto chvíli nemá detailnější informace.
Islámské centrum je podle svých webových stránek největší mešitou v okrese San Diego. Součástí areálu je škola Al Rashid, která podle webu nabízí kurzy arabštiny, islámských studií a koránu. Podle leteckých záběrů bylo více než deset dětí vyvedeno z parkoviště areálu, kde jsou nyní desítky policejních vozidel.
Kancelář guvernéra Gavina Newsoma uvedla, že byl informován o situaci. „Jsme vděční záchranářům na místě, kteří pracují na ochraně obyvatel, a vyzýváme všechny, aby se řídili pokyny místních úřadů,“ uvedla na sociální síti X.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.