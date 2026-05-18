Střelba v mešitě! Útočník zasáhl několik lidí

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Reuters)
18. května 2026
22:42

Z mešity v kalifornském San Diegu byla hlášena střelba, podle policie bylo několik lidí zasaženo, píše agentura AP. Není jasné, zda byl střelec dopaden, zda byl uvnitř, nebo venku. Policie ale na svém webu uvedla, že situace je "stále aktivní, ale pod kontrolou".

Z Islámského centra v San Diegu, které se nachází asi 14 kilometrů severně od centra bylo hlášeno několik výstřelů, uvedl zástupce místní policie Anthony Carrasco. Dodal, že v tuto chvíli nemá detailnější informace.

Islámské centrum je podle svých webových stránek největší mešitou v okrese San Diego. Součástí areálu je škola Al Rashid, která podle webu nabízí kurzy arabštiny, islámských studií a koránu. Podle leteckých záběrů bylo více než deset dětí vyvedeno z parkoviště areálu, kde jsou nyní desítky policejních vozidel.

Kancelář guvernéra Gavina Newsoma uvedla, že byl informován o situaci. „Jsme vděční záchranářům na místě, kteří pracují na ochraně obyvatel, a vyzýváme všechny, aby se řídili pokyny místních úřadů,“ uvedla na sociální síti X.

Témata:
mešitapolicieGavin NewsomSan DiegostřelbaX
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Bočanová to slízla kvůli dceři: V pekle už mají pro vás místo!
Bočanová to slízla kvůli dceři: V pekle už mají pro vás místo!
Aha!
6× ho odmítla a pak podepsala šokující pakt: Tajná pravidla manželství pilotky Amelie Earhart
6× ho odmítla a pak podepsala šokující pakt: Tajná pravidla manželství pilotky Amelie Earhart
Dáma
5 italských receptů, které zvládnete doma: mini pizzy, krémové risotto i lasagne
5 italských receptů, které zvládnete doma: mini pizzy, krémové risotto i lasagne
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Washington prodloužil výjimku na ruskou ropu kvůli krizi v Hormuzském průlivu
Washington prodloužil výjimku na ruskou ropu kvůli krizi v Hormuzském průlivu
e15
Česko - Švédsko 4:3. Výhra v dramatickém zápase! Národní tým zdolal favorita
Česko - Švédsko 4:3. Výhra v dramatickém zápase! Národní tým zdolal favorita
iSport
Schillerová chystá finanční StB. Babiš mezitím vyhazuje miliardy i úředníky
Schillerová chystá finanční StB. Babiš mezitím vyhazuje miliardy i úředníky
Reflex
Adrenalinová Cesta smrti v Bolívii: Otestuje vaši odvahu i brzdy u kol
Adrenalinová Cesta smrti v Bolívii: Otestuje vaši odvahu i brzdy u kol
Lidé a země