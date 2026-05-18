Chaos v zoo slavného makaka: Muž v kostýmu vtrhl opičákovi do výběhu

Američan v kostýmu vlezl do výběhu makaků.
Autor: ČTK 
18. května 2026
16:45

Japonská policie zadržela dva Američany poté, co jeden z nich vnikl do výběhu opic v zoologické zahradě nedaleko Tokia. Druhý muž celou akci natáčel na internet. Incident se odehrál v zoo ve městě Ičikawa. Tato zoologická zahrada se letos stala virálním fenoménem kvůli osiřelému mláděti opice makaka jménem Punch. Muži čelí obvinění z narušení provozu, což odmítají.

Podle policie 24letý student v neděli přelezl oplocení a seskočil do suchého příkopu kolem výběhu, zatímco jeho společník celou akci natáčel. Video, které se objevilo na sociálních sítích, zachycuje osobu v kostýmu se smajlíkem a slunečními brýlemi při přelézání plotu. To opice ve výběhu zjevně rozrušilo.

Muži se ke zvířatům nedostali blízko a zaměstnanci zoo je rychle zadrželi, uvedl mluvčí policie v Ičikawě. Dvojice u sebe neměla žádné doklady totožnosti a zpočátku se policii snažila lhát o svých jménech.

Zoo v Ičikawě již nějakou dobu čelí zvýšenému zájmu veřejnosti kvůli virálnímu příběhu makaka Punche. Mládě se stalo internetovou senzací poté, co zoo zveřejnila snímky, na nichž objímá plyšového orangutana z obchodního domu IKEA. O Punche se totiž jeho matka odmítla starat, a byl proto vychován lidmi, kteří mu plyšáka dali, aby mu poskytl pocit bezpečí a náhradu za mateřskou péči. Začátkem tohoto roku ho pracovníci zoo vrátili do tlupy, kde si však zatím obtížně hledá své místo. Plyšák orangutana mu poskytoval útěchu i po začlenění do tlupy.

Video  Punch a jeho plyšák jsou nerozlučná dvojka.  - Sociální sítě
Jeho příběh přilákal do země další turisty z celého světa. Někteří místní však kritizují narůstající chaos a nevhodné chování návštěvníků. Například minulý rok japonská policie zadržela ukrajinského youtubera s více než 6,5 miliony odběratelů poté, co živě vysílal svůj neoprávněný vstup do uzavřené zóny u jaderné elektrárny Fukušima.

