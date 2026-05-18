Chomutovem se procházel ozbrojenec: Mířil na řidiče, čeká ho tvrdý trest

Ozbrojený muž se pohyboval v centru Chomutova. (16.5.2026)
Autor: ČTK - 
18. května 2026
14:35

Velký policejní zásah zaměstnal o víkendu centrum Chomutova. Muž pod vlivem alkoholu a drog chodil po ulici s dlouhou zbraní a mířil na projíždějící auta. Policie ho obvinila z nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. Hrozí mu až tři roky vězení.

Policie obvinila šestatřicetiletého muže, který v sobotu chodil s dlouhou zbraní po centru Chomutova. Byl pod vlivem alkoholu a drog. Za nebezpečné vyhrožování a výtržnictví mu hrozí až tři roky vězení. Soud bude rozhodovat o návrhu na jeho umístění do vazby. Spolu s ním policie zadržela ještě další tři muže, které propustila. Na síti X o tom informovala mluvčí policie Miroslava Glogovská.

Po oznámení o pohybu osoby se zbraní se do centra města sjelo několik policejních hlídek. Policisté pátrali po podezřelém a zajišťovali bezpečnost veřejnosti. Později zjistili, že muž se zbraní vešel do budovy v Ruské ulici. „Uzavřeli okolí této budovy, které střežili, a následně provedli zákrok, při němž byli v objektu zadrženi tři muži,“ popsala postup policie Glogovská. Dalšího muže policie zadržela nedlouho poté na jiném místě v Chomutově.

„Policisté v objektu v ulici Ruská zajistili čtyři zbraně, včetně jedné dlouhé zbraně. Tyto předměty budou odeslány na expertizu mimo jiné ke zjištění jejich případné střelbyschopnosti,“ doplnila Glogovská. Všechny zbraně byly podle ní v legálním držení.

Policie uvedla, že obviněný se třemi dalšími muži v budově před incidentem popíjel alkohol. „Pod jeho vlivem měl muž ostatním navrhnout, že natočí hranou scénu, v níž bude vystupovat jako voják se zbraní,“ řekla mluvčí. S dlouhou palnou zbraní v rukách vyšel na ulici, kde se procházel a mířil s ní na kolem projíždějící auto. „U posádky vozidla vzbudil obavy o život,“ podotkla Glogovská. Po chvíli se vrátil do budovy, kde ho policisté našli a vyvedli ven. Dechová zkouška ukázala 1,29 promile. Test na drogy prokázal přítomnost látky ze skupiny amfetaminů, což může být například pervitin.

Video  Policisté z Chomutova zajistili při zásahu zbraně, náboje, drogy a tři čtvrtě milionu korun v hotovosti  - Policie ČR
