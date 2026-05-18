Výslech zloděje lebky trval sedm hodin: Jazyk mu rozvázal až růženec?

Pohled na boční oltář odkud byla odcizena lebka svaté Zdislavy, 13. května 2026
Zdislavina lebka v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí
Zadržený podezřelý muž z krádeže vzácné relikvie, lebky svaté Zdislavy z Lemberka, míří 16. května 2026 k Okresnímu soudu v České Lípě.
Kněz Pavel Maria Mayer má radost z nálezu lebky svaté Zdislavy.
Autor: Martin Lisičan 
18. května 2026
17:28

Policisté při výslechu zloděje lebky svaté Zdislavy využili nevšední metodu. O tom, kam zloděj relikvii ukryl, se policisté dozvěděli až po sedmi hodinách. Zloději měl přitom rozvázat jazyk obyčejný růženec.

Zloděj lebku sv. Zdislavy ukradl minulý týden v úterý. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Policisté ho zadrželi ve čtvrtek. Samotný výslech podezřelého trval podle policie sedm hodin.

Nevšední výslech

Ačkoliv se muž k činu přiznal, polohu lebky nechtěl zprvu vůbec prozradit. Vyšetřovatelé se tak uchýlili k zcela nestandardnímu postupu. Jak s odkazem na důvěryhodný zdroj uvedl server Novinky, policie k výslechu využila růženec. Po podezřelém žádali, aby před modlitebním předmětem řekl pravdu.

Metodu výslechu ovšem policie odmítla konkretizovat. „(...) Bylo to ale nezbytně nutné, abychom se dostali k informaci o místu, kde je lebka ukrytá. Jinak bychom ji ztratili,“ uvedl ředitel českolipské policie Petr Rajt.

Lebku se skutečně podařilo vypátrat. Díky odborné práci restaurátorů se ji dokonce podařilo bez výraznějšího poškození z betonu vyjmout. Na dalších restaurátorských pracích bude podle děkana baziliky Pavla Maria Mayera záležet, kdy se lebka do baziliky opět vrátí. Při krádeži se podle něj relikvie porušila.

„On jak brutálně rozbil dvě skla dvou relikviářů a vytahoval z nich lebku otvorem, který nebyl dostatečně velký, došlo k jejímu porušení a pět velkých úlomků zůstalo v relikviáři,“ upřesnil děkan. Fotografii lebky po vyjmutí z betonu děkan po konzultaci s policií odmítl médiím poskytnout. „Až bude práce dokončena, připravuje se briefing, kde by sami restaurátoři asi rádi vysvětlili postup a ukázali fotografie od kýble s betonem až po dokonale restaurovanou lebku,“ řekl.

Soud v České Lípě v sobotu muže do vazby neposlal. Stíhán bude na svobodě. Za krádež mu hrozí až osm let vězení, je obviněný také z přečinů výtržnictví a poškozování cizí věci. 

Obviněný podle policie odůvodnil krádež tím, že nesouhlasil s vystavováním relikvie v kostele a chtěl ji soukromě pohřbít. Plánoval ji ponořit do řeky. Obhájce obviněného Vít Pavko v sobotu řekl, že muž nyní lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Nesouhlasí zejména s tím, že byla lebka svaté Zdislavy oddělena od těla.

Video  Video z krádeže lebky svaté Zdislavy.  - Policie ČR
