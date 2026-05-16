Podezřelý z krádeže lebky sv. Zdislavy: Soud ho nechal na svobodě!

Soud muže neposlal do vazby.
Zadržený podezřelý muž z krádeže vzácné relikvie, lebky svaté Zdislavy z Lemberka, míří 16. května 2026 k Okresnímu soudu v České Lípě.
Aktualizováno -
16. května 2026
13:19
Autor: ČTK - 
16. května 2026
10:26

Krátce před desátou hodinou dorazil k okresnímu soudu v České Lípě muž podezřelý z šokující krádeže jedné z nejcennějších církevních relikvií v regionu, lebky svaté Zdislavy. Tu měl podle policie odcizit z baziliky v Jablonném v Podještědí a zalít do betonu. Soud nakonec rozhodl, že podezřelý nebude umístěn do vazby. 

Soud v České Lípě dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie, lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Jednání bylo neveřejné, podle zpravodaje ČTK obviněný po ukončení jednání odjel autem s obhájcem. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová ČTK sdělila, že muž byl propuštěn ze zadržení a stíhán bude na svobodě. Pětatřicetiletý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít.

Policie muže zadržela ve čtvrtek, za krádež mu hrozí až osm let vězení. Policie ho obvinila také z přečinů výtržnictví a poškozování cizí věci.

Zloděj ukradl lebku v úterý vpodvečer, využil toho, že byl v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy vypnutý alarm při přípravě bohoslužby a uvnitř nikdo nebyl. Podle policie si čin naplánoval.

Podle zpravodaje ČTK obviněný po vazebním jednání nastoupil s obhájcem do civilního auta. K soudu ho přivezlo policejní vozidlo, které zajelo do dvora.

Muže k soudu přivezlo osobní policejní auto se zatmavenými skly. Zajelo do dvora. Novináři neměli možnost podezřelého zahlédnout. Na případné informace o rozhodnutí soudu čekají novináři před budovou. Policie muže zadržela ve čtvrtek, za krádež mu hrozí až osm let vězení. Policie ho obvinila také z přečinů výtržnictví a poškozování cizí věci.

Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Ředitel českolipské policie Petr Rajt v pátek odhadl, že výsledek jejich snažení bude znám nejdřív za několik dnů. Zároveň je přesvědčen, že se relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty podařilo zachránit na poslední chvíli.

Pětatřicetiletý muž odůvodnil podle policie krádež tím, že nesouhlasil s vystavováním relikvie v kostele a chtěl ji soukromě pohřbít. „Měl v úmyslu ponořit ji do nějaké řeky, nějaké vody. Pokud by se nám nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne (ve čtvrtek), víme, že dnešního dne (v pátek) byl už rozhodnut tuto relikvii víceméně potopit,“ řekl v pátek Rajt novinářům.

Zloděj ukradl lebku v úterý v podvečer, kdy využil toho, že byl v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy vypnutý alarm při přípravě bohoslužby a uvnitř nikdo nebyl. To, že ji odnese, podle Rajta plánoval. Pro krádež v úterý se ale rozhodl až ten den.

Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995. Bazilika v Jablonném je na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky.

 

Video  Video z krádeže lebky svaté Zdislavy.  - Policie ČR
kovalsky ( 16. května 2026 13:02 )

Za tvoji? 🤦

RomanKa Kelly ( 16. května 2026 12:55 )

Za hloupost se platí, ale snad nedostane 8 let jako za vra*du 🤦

