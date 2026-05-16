Zakázaná místa v Česku: Peklo, vojenská území i Pražský hrad

    Česká republika skrývá přírodní i historické krásy na každém rohu. Některé jsou navštěvovanější a sklízí obdiv i u zahraničních turistů. Jiné jsou nenápadné a zná je pouze zkušený výletník. Pak je tu ale pár míst, kam je vyloženě vstup zakázán. Server Poznat Svět odhalil pět nejstřeženějších míst v České republice.

  • 1.Skryté prostory Pražského hradu

    Pražský hrad je podle Guinnessovy knihy rekordů považován za největší souvislý hradní komplex na světě. Není tedy divu, že kromě reprezentačních sálů a frekventovaných komnat skrývá i podhoubí, do kterého je běžným smrtelníkům vstup zakázán.

    Mezi taková místa patří podzemní spletité chodby, sklepení a úkryty. Dříve sloužily k technickým záměrům, dnes už jsou spíše pro archeology a badatele, kteří se snaží vyčíst z nich historický podtext doby. Pro vstup běžných návštěvníků jsou příliš nebezpečné.

  • 2.Jaderná elektrárna Temelín

    Jaderná elektrárna s největším instalovaným výkonem v Česku je jednou ze dvou na našem území. Není divu, že jsou bezpečností opatření kolem i uvnitř celého areálu na extrémní úrovni. Jedná se o velmi citlivý prostor, ve kterém je jakékoliv narušení nežádoucí. Elektrárna je zabezpečena kamerovými systémy a ostrahou. Návštěvníkům je hlavní budova nepřístupná. K dispozici je virtuální prohlídka a expozice.

  • 3.Vojenský prostor Ralsko

    Bývalý vojenský prostor v Libereckém kraji využívala československá armáda a sovětská vojska mezi lety 1968 až 1991. Ralsko je v tuto chvíli už částečně zpřístupněno pěším i turistům na kole, návštěva je ale na vlastní nebezpečí. V oblasti se doporučuje zvýšená opatrnost a stále platí zákaz vstupu do některých objektů. Ve vojenském prostoru v minulosti probíhalo testování munice.  

    Podle serveru Komunální ekologie sovětská armáda vytvořila nedaleko letiště Hradčany v oblasti sklad pohonných hmot, který znečišťoval okolí. V podzemních vodách se látky údajně nacházejí dodnes.

  • 4.Hrad Houska

    Hrad na Kokořínsku přezdívaný jako „Brána do pekel“ je obklopen spoustou tajemných a záhadných příběhů, které nenechají děti spát. Přestože je část hradu zpřístupněna turistům, stále zůstávají oblasti, kam je vstup zakázán. Objekt patří soukromým majitelům, uzavřené prostory mohou mít technický účel nebo jsou zkrátka nebezpečná pro volný pohyb. Přesto jsou opředeny strašidelnými historkami.

    Hrad nabízí expozici s názvem PEKLEM, ve které je možné navštívit ručně vyřezané mechanické peklo. 

  • 5.Vojenský újezd Brdy

    Vojenský újezd Brdy u Příbrami je stejně jako vojenský prostor Ralsko dnes už zpřístupněn veřejnosti. Zrušen byl 1. ledna v roce 2016. V současnosti je v dlouho nenavštěvovaném prostoru hluboká a unikátní příroda. V oblastech, ve kterých už skončila pyrotechnická očista od pozůstalé munice, se postupně tvoří a vyznačují turistické trasy, uvedl server Vojujezd-brdy.

    V krajině se nachází zřícenina hradu Valdek, Padrťské rybníky, bunkr na Houpáku, bunkr na Jordánu, zaniklý klášter a další zajímavá místa. Bunkry se v minulosti využívaly při testování dělostřelecké palby a během leteckých raketových střel.

