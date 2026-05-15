Teolog ke zmizení lebky svaté Zdislavy: O kletbě a působení démonů!

Krádež ostatků svaté Zdislavy
Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl
Teolog Jaroslav Brož
Ilustrace svaté Zdislavy
Autor: Michal I. Volf - 
15. května 2026
05:00

Lebku sv. Zdislavy ukradl v chrámu v Jablonném muž v černém, s bílými teniskami na nohou. Policisté ve čtvrtek večer podezřelého zadrželi. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl předtím pronesl, že pachatele může stihnout kletba. O co vlastně jde a jak si takový trest představit?

Policisté ve čtvrtek večer uvedli, že dopadli muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Kromě trestu uloženého soudem pachateli podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla hrozí ještě jeden, pro v drtivé většině ateistickou českou společnost ne až tak známý, totiž kletba.

„Kletbu můžeme definovat jako úmysl poškodit druhého působením démonů. To předpokládá uznání existence zlých bytostí, o nichž existuje jak všeobecná lidská zkušenost, tak potvrzení Biblí a jinými náboženskými texty,“ řekl Blesku děkan Katolické teologické fakulty Jaroslav Brož, odborník na výklad a překlad Nového zákona a také exorcista.

„Tyto bytosti se ochotně připojují k úmyslu člověka, který chce druhému uškodit a obvykle to vyjádří slovy, například prostým Proklínám tě! nebo prostřednictvím magického či podobného rituálu. Následkem může být cílová osoba poškozena na zdraví, vztazích, v práci, majetku, financích života,“ vysvětluje dál.

Znamená to tedy, že zloděj relikvie byl proklet? Brož Blesku řekl, že pražský arcibiskup jasně uvedl: „To není výhrůžka, to je realita. Stává se to.“ Tím podle něho pouze konstatoval, že: „Kletbu může člověk přivolat i sám na sebe, pokud se závažně proviní proti zásadám přikázání, či mravním a duchovním hodnotám. Nejde o to, že by se Bůh člověku přímo mstil, spíše se takový člověk jednáním staví na stranu zlých bytostí a tím jim otevírá přístup do svého života a dává jim prostor k působení.“

Historička Eva Doležalová: Stává se vyvrhelem

Historické prameny kletby popisují. Varováním pro zloděje lebky je událost z roku 1039 popsaná v Kosmově kronice. Když vojáci knížete Břetislava vtrhli do katedrály v polském Hnězdně pro ostatky sv. Vojtěcha, dopadla na ně okamžitá pomsta. „Všichni byli postiženi ochrnutím,“ popsala Blesku Eva Doležalová z Historického ústavu AV ČR. „Sáhnout na ostatky světce bylo znesvěcení. Pro věřícího to navíc znamenalo hrozbu, že jeho duše nedosáhne spásy,“ vysvětluje s tím, že pro moderního zloděje je kletbou totální společenský pád. „Člověk se stává vyvrhelem,“ dodala.

Bez ochrany

Ke krádeži došlo v úterý mezi 18:00 a 18:15 v bazilice v Jablonném v Podještědí. Pachatel využil chvíle, kdy byl před mší vypnutý alarm. Rozbil sklo nezabezpečené schránky a odcizil lebeční kost sv. Zdislavy. Od včerejška je chrám opět otevřený.

Modlitba za odpuštění

Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl vyzval všechny kněze a věřící k masivní duchovní podpoře. Vyvrcholí 30. května 2026 v 11 hodin v bazilice v Jablonném v Podještědí. Během diecézní poutě se bude sloužit mše svatá za odpuštění a zadostiučinění za nepochopitelnou svatokrádež.

Uživatel_6319426 ( 15. května 2026 06:15 )

Organizace která uctívá Kult nadpřirozené bytosti je tohle normální v 21 století???

frantisek slopal ( 15. května 2026 06:12 )

cirkvi zabavit majetky a bude pokoj

