Krádež lebky sv. Zdislavy: Policie ukradenou relikvii našla!

Policie zveřejnila video z krádeže lebky svaté Zdislavy
Aktualizováno -
15. května 2026
12:34
Autor: ČTK, Martin Lisičan, Nicole Kučerová, Štepánka Grofová - 
14. května 2026
15:48

Policie ve čtvrtek zveřejnila záznam z kamery zachycující útěk pachatele po úterní krádeži lebky sv. Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Ještě během čtvrtka ale kriminalisté zadrželi podezřelého muže. Policie už má ukradenou lebku svaté Zdislavy, řekla státní zástupkyně Veronika Klapková.

Neznámý pachatel v úterý mezi 18:00 až 18:15 využil toho, že byl v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy vypnutý alarm při přípravě bohoslužby a uvnitř nikdo nebyl. Krádež lebky umístěné ve skleněné schránce byla velmi rychlá. Kněz se připravoval v zákristii, a když poté přicházel k oltáři, uslyšel jen dvě rány a poté viděl někoho utíkat. 

Státní zástupkyně Veronika Klapková pro CNN Prima News uvedla, že lebku svaté Zdislavy už policie našla.

Video  Video z krádeže lebky svaté Zdislavy.  - Policie ČR
V podvečer 14. května policie informovala o zadržení muže (35) podezřelého z krádeže ostatků svaté Zdislavy. „Kriminalistům se podařilo získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází ještě před tím, než podezřelý stačil dokončit svůj plán,“ uvedla regionální mluvčí policie Ivana Baláková.

Svatá Zdislava z Lemberka žila v první polovině 13. století. Proslula dobrotou a obětavou službou všem potřebným. Bývá zobrazována jako rozdavatelka almužen chudým či ošetřovatelka nemocných a k jejím dalším atributům patří děti, manžel, kostel, vinná réva, břečťan a erb se lvicí. S manželem, velmožem Havlem z Markvartic, vybudovala kostel, klášter a špitál, v kterém ošetřovala nemocné a mnoho jich uzdravila. Je patronkou Libereckého kraje, Litoměřické diecéze, České dominikánské provincie a patronkou rodin. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995. Bazilika v Jablonném je na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky.

lebka, jablonné v podještědí, VIDEO, ostatky svaté Zdislavy, policie, krádež, Zdislava
Martin Lisičan
Babišova Inflace ( 15. května 2026 12:02 )

Ta tam zbyla, ukazovali to v telce.

Tomasj ( 15. května 2026 11:58 )

vytiskněte si kopii na 3D tiskarně

karloy ( 15. května 2026 11:34 )

Je v ohrádce a tak už ji nikdo neuvidí.

Eva Lenská ( 15. května 2026 11:04 )

A co se stalo s tou krásnou korunou, o té se vůbec nemluví?
V prvním článku byla ta lebka zahalená modrým závojem a nahoře trůnila velká koruna.

DanY67 ( 15. května 2026 10:52 )

Nechápu k čemu je někomu doma
Lebka

