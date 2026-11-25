O smrti svého bývalého hráče fotbalové Slovácko informovalo v úterý na sociálních sítích. „Šimon u nás vyrůstal od malička. Ve slováckém dresu prožil své fotbalové dětství i dospívání a postupně se propracoval až do B-týmu. On i jeho rodina byli dlouhá léta nedílnou součástí našeho klubu,“ uvedli zástupci s tím, že zpráva o jeho předčasném odchodu je pro klub o to bolestivější. „V myšlenkách jsme nyní především s jeho rodiči, celou rodinou, přáteli a všemi, kteří měli možnost Šimona poznat,“ dodal klub.
Ve Slovácku Šimon působil do srpna 2023, kdy přestoupil do Osvětiman. Podle kamarádů z klubu byl Šimon extrémně skromný kluk, který vždy zůstával svůj. „Obrovský bojovník, který sice nepatřil mezi nejvyšší hráče na hřišti, ale v žádném souboji nikdy neuhnul. Nechával na hřišti všechno a přesně takového si ho budeme pamatovat. (...) Šimi, děkujeme ti za všechno, co jsi pro náš klub a tým znamenal. Nikdy na tebe nezapomeneme,“ napsal v příspěvku fotbalový klub TJ Osvětimany.
Ke střetu došlo na okraji Bučovic ve směru na Vícemilice krátce před půl jedenáctou dopoledne. Podle všeho osobák ze zatím nezjištěných příčin přejel do protisměru. Jde o zatáčku s plnou čarou, ve které je povolena sedmdesátka. Hned za ní číhá na šoféry úsekové měření rychlosti.
Bučovice vážné nehody přitahují
K podobné tragédii došlo u Bučovic 6. listopadu. Mladý řidič (18) riskantně předjížděl a naboural do osobáku řízeného ženou (†39). Ta vážným zraněním na místě podlehla.
Přesně před rokem vyhasl u nedalekých Maref život jiné řidičky, která také přejela do protisměru a srazila se s dalším vozem. V nemocnici skončili tři zranění cestující – muž, žena a dítě.
Bučovice jsou díky silnici I/50 každý den přetížené záplavou osobních i nákladních vozidel v obou směrech. Úlevu má přinést až plánovaný obchvat města.