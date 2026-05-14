Další loď plná nákazy: Norovirus skolil desítky lidí! Jeden člověk zemřel

Autor: Štepánka Grofová - 
14. května 2026
10:43

Výletní loď Ambition zůstala po připlutí do francouzského Bordeaux pod přísným dohledem úřadů. Testy potvrdily nákazu vysoce nakažlivým norovirem. Na palubě se objevily desítky případů prudkých střevních potíží a zemřel také jeden z cestujících.

Francouzské úřady ve středu 13. května potvrdily, že za zdravotními problémy na palubě výletní lodi Ambition stojí norovirus. Loď britské společnosti Ambassador Cruise Line dorazila do Bordeaux v úterý večer. Na palubě bylo přibližně 1700 cestujících a členů posádky.

Podezření na nákazu se objevilo poté, co zemřel jeden z pasažérů (†90) a u dalších asi 80 lidí se objevily zažívací potíže připomínající akutní gastroenteritidu. Francouzská prefektura následně potvrdila, že laboratorní analýzy provedené ve Fakultní nemocnici v Bordeaux odhalily norovirus.

Nemocní zůstali v izolaci

Francouzský deník Le Courrier uvádí, že žádný z případů zatím nemá vážný průběh. Cestujícím bez příznaků už ale bylo povoleno opustit loď. Lidé s potížemi zůstávají izolovaní na palubě. Posádka zároveň pokračuje v mimořádných hygienických opatřeních. Na lodi probíhá intenzivní dezinfekce povrchů a platí přísnější hygienická pravidla.

Virus se na lodích šíří velmi rychle

Norovirus patří mezi nejčastější původce akutních střevních onemocnění. Typicky způsobuje prudké zvracení, průjem, bolesti břicha a někdy i horečku. Virus je mimořádně nakažlivý a v uzavřených prostorách, jako jsou výletní lodě, se šíří velmi snadno.

Další případy z posledních týdnů

Výskyt nákazy na lodi Ambition navíc přichází jen krátce po dalších incidentech na výletních lodích. Velkou pozornost vyvolal zejména případ expedice MV Hondius, na níž se objevil smrtící hantavirus. S nákazou bylo spojováno několik úmrtí a část pasažérů musela do karantény.

Norovirus o víkendu řešila také výletní loď Caribbean Princess. Americké zdravotnické úřady na Floridě evidovaly desítky nakažených cestujících i členů posádky.

 

