Strach v dovolenkovém ráji: Při přestřelce v Nice zemřeli dva lidé, tři jsou těžce zranění

Autor: ČTK 
11. května 2026
19:17

Ulice přímořského Nice se během několika dní proměnily v dějiště otevřeného násilí. Střelba, exploze a strach obyvatel ukazují na eskalující válku mezi drogovými gangy. V jedné z nejvíce postižených čtvrtí teď zůstávají uzavřené zóny.

Dva lidé zemřeli a tři utrpěli vážná zranění při dnešní přestřelce v ulicích přímořského města Nice na jihovýchodě Francie. Médiím to sdělil prokurátor Damien Martinelli. Podle místních činitelů mají zločin na svědomí gangy obchodující s drogami. V Nice nejde v posledních dnech o ojedinělý případ, napětí mezi stále vlivnějšími zločineckými skupinami bojujícími o území se zvyšovalo již několik dní, napsala agentura AFP.

Dějištěm střelby se dnes dopoledne stala čtvrť Les Moulins na západě Nice. Policie zcela uzavřela okolí a na místo dorazili čelní zástupci bezpečnostních složek i starosta Eric Ciotti.

„Válka proti obchodu s drogami nemůže skončit porážkou republiky,“ napsal starosta na síti X. Uvedl rovněž, že jeho město dlouhodobě trpící činností gangů očekává pomoc od státních orgánů.

Někteří obyvatelé shromáždění kolem vytyčené policejní zóny dávali podle médií najevo, že mají kvůli stále častějším zločinům obavy o své životy.

„Je strašné váhat mezi Francií a Čečenskem,“ řekl podle webu Actu.fr jeden z místních lidí, který se do Francie přistěhoval právě z ruské republiky. Přítomnému starostovi Ciottimu sdělil, že má strach o život svých čtyř dětí a že vážně přemýšlí o návratu do rodného místa, z něhož i kvůli vysoké kriminalitě odešel.

Policejní prefekt departementu Alpes-Maritimes Laurent Hottiaux v neděli v reakci na předchozí projevy násilností uvedl, že požádal o posílení policejní přítomnosti v nejnebezpečnějších lokalitách.

K těm patří právě čtvrť Les Moulins, kde se střílelo i v pátek před jedním z místních podniků a zazněla tam také exploze výbušniny. V sobotu se zase dějištěm střelby stala čtvrť Saint-Roch. Podle prokurátora Martinelliho byly ve všech třech případech použity stejné zbraně a případy mají jasnou spojitost.

