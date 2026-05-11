Z bludného kruhu bolesti jí pomohl až program ReSet, který v Česku poskytuje odbornou podporu obětem trestných činů, pachatelům i rodinám zasaženým trestnou činností.
Boj o holý život
Byl to den jako každý jiný. Magda byla sama v kanceláři a věnovala se běžným činnostem souvisejícím s prací terapeutky. Nečekaně se však ve dveřích objevil klient jejích kolegů. Protože ho blíž neznala, nechápala, proč přišel právě za ní, a myslela si, že si spletl dveře. V jeho očích ale postřehla zlobu. „Vstala jsem, abych se zeptala, proč přišel. Zároveň jsem tušila, že je to celé špatně, a chtěla jsem zmáčknout tísňové tlačítko,“ vybavuje si děsivé okamžiky před šesti lety v rozhovoru pro magazín Heroine.cz
To už ale bohužel nestihla. Mladík ze sebe shodil bundu a okamžitě se na ni vrhl. Magda se snažila bránit. Přestože netušila, co a proč se děje, věděla, že bojuje o holý život. Necítila nic. V hlavě měla myšlenku na jediný úkol – přežít. Podařilo se jí vysmeknout a z kanceláře utéct, rozzuřený muž ji ale vzápětí dohnal a srazil k zemi.
Zatímco se bránila, škrábala ho a kousala, útočník ji udeřil do hlavy a začal ji surově škrtit. „V tu chvíli jsem myslela jen na to, že tam umřu,“ přiznává žena, která následně ztratila vědomí. Když se později probrala, stála nad ní kolegyně, jež se zrovna vrátila z oběda. Pachatel byl pryč a, jak se později ukázalo, šel se policii sám udat.
Tváří v tvář po letech
Pachatel sice dostal svůj trest, Magda ale po letech zjistila, že potřebuje celý incident pochopit. Rozhodla se proto sama vstoupit do procesu a zapojit se do setkání v rámci programu ReSet. Nejprve si s pachatelem přes prostředníky programu vyměňovali dopisy, aby se náležitě připravili na osobní kontakt. A pak ten okamžik přišel – postavila se tváří v tvář muži, který jí tolik ublížil.
Proč na setkání útočník vlastně přistoupil? „Chtěl jsem jednou udělat něco dobře,“ prohlásil v programu. Magdě toto setkání pomohlo najít potřebné odpovědi a posunout se v životě dál. Dnes už se díky celému procesu jako oběť necítí.
Psycholožka Čírtková o domácím násilí: Tyrani jsou jako chameleoni. Proč je pro oběť tak těžké odejít? Pavlína Horáková, Lukáš Červený
U soudu není čas na emoce a slova
Magdin příběh ukazuje na širší problém. Český soudní systém se dlouhodobě zaměřuje především na potrestání pachatele, zatímco potřeby obětí – jako je vysvětlení, pochopení a uzavření celé události – zůstávají často stranou. I to může být důvodem obrovské, až 70% recidivy a přeplněných věznic, v čemž Česká republika patří k nejhorším zemím v Evropě.
Své o tom ví i Jana Voždová, která při tragické dopravní nehodě přišla o milovaného syna. „Nikdo mě nenechal říct, že jsem na něj pyšná,“ popisuje s tím, že soudní proces se soustředil jen na trest a viníka. U soudu zkrátka nedostala prostor říct to nejdůležitější – jaký její syn byl a jak moc jí chybí. Na osobní rovinu, potřebu vyjádřit emoce nebo na vzpomínky nezbylo žádné místo. Její zkušenost dokazuje, že i když soudní systém funguje formálně správně, pro pozůstalé v něm může zůstat něco zásadního nedořečené.
Někdy stačí i dopis
Program nenutí oběti do osobního kontaktu, pokud na něj nejsou připraveny. Zdeňka (jméno změněno) čelila po rozchodu měsícům obtěžování, sledování a zásahům do pracovního života ze strany bývalého partnera. Soud situaci sice uzavřel, ale její pocit bezpečí se nevrátil.
Až po letech se rozhodla k otevřené záležitosti vrátit. Osobní setkání nechtěla, a tak komunikace proběhla nepřímo přes zprostředkovatele. „Jeho omluva mi pomohla uzavřít jednu bolestivou kapitolu,“ říká Zdeňka. Tento moment byl zlomový i pro pachatele Josefa (jméno změněno): „Až z jejího dopisu mi došlo, jak hrozné to pro ni muselo být.“
Co nabízí program ReSet?
Tzv. restorativní přístup se díky loňské novele dostal i do české legislativy. Od roku 2026 by měly orgány činné v trestním řízení (soudci, státní zástupci a policie) více zohledňovat potřeby obětí a nabízet jim prostor pro dialog, například právě v rámci programu ReSet.
- Restorativní program ReSet je akreditovaný ministerstvem spravedlnosti.
- Obětem i pachatelům nabízí možnost profesionálně a zdarma řešit dopady trestného činu jinak než přes soud.
- Program slouží i rodinným příslušníkům a je unikátní tím, že se vztahuje na trestnou činnost jakékoli povahy, včetně té vůbec nejzávažnější.
- Setkání probíhají vždy dobrovolně, bez tlaku na výsledek a za přítomnosti vyškolených odborníků.
- Jak pomáhá obětem: Umožňuje jim získat odpovědi na otázky, být skutečně vyslyšeny, situaci uzavřít a znovu získat kontrolu.
- Jak pomáhá pachatelům: Umožňuje jim uvědomit si dopad svého chování, převzít odpovědnost a hledat cestu k nápravě.
Sexualizované násilí není o sexu, ale zneužití moci. "Ideální oběť neexistuje," říkají expertky z proFem Už budu!