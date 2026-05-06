Nákaza z lodi hrůzy: Myší virus už je v Evropě!
V Curychu se léčí muž s hantavirem, oznámila ve středu v tiskové zprávě švýcarská vláda. Předtím byl na výletní lodi, kde se několik lidí virem nakazilo. Švýcarským občanům v tuto chvíli nehrozí nebezpečí, sdělil kabinet alpské země. Plavidlo MV Hondius, na jehož palubě pravděpodobně v souvislosti s virem zemřeli tři lidé, je nyní na Kapverdách. Španělská vláda v úterý pozdě večer oznámila, že plavidlo přijme.
„Ve Švýcarsku byl jeden člověk pozitivně testován na hantavirus. Muž se spolu se svou manželkou koncem dubna vrátil z cesty v Jižní Americe,“ stojí v tiskovém prohlášení, podle něhož u sebe muž po návratu pozoroval příznaky onemocnění, které hantavirus způsobuje. V curyšské univerzitní nemocnici ho proto zdravotníci dali do izolace. Následný test potvrdil infekci.
Muž je nakažený hantavirem Andes, který se vyskytuje právě v Jižní Americe. Na rozdíl od evropských hantavirů se podle švýcarské vlády tato varianta může vzácně přenášet i z člověka na člověka. K přenosu ale dochází jen při úzkém kontaktu, proto švýcarské úřady výskyt dalších případů nákazy v této zemi považují za nepravděpodobný. „Riziko pro obyvatelstvo je nízké,“ uvedla vláda.
Pacientova manželka zatím nevykazuje žádné symptomy, ale pro jistotu je také v izolaci. Švýcarské úřady zjišťují, jestli byl muž od propuknutí nákazy v kontaktu i s dalšími lidmi.
Loď je na Kapverdách, přijme ji Španělsko
Situaci na palubě lodi podle prohlášení z úterního večera prošetřovali odborníci Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Španělské ministerstvo zahraničí v úterý pozdě večer uvedlo, že země hodlá loď přijmout.
Podle úřadu nebyl ještě určen přístav, kde loď přistane. Podle televize TVE, která se odvolává na zdroje z ministerstva, se tak stane na Tenerife za zhruba tři dny. Luxusní výletní loď má na palubě zhruba 150 lidí, píší španělská média. Podle Světové zdravotnické organizace se hantavirem nakazilo nejméně sedm lidí.
Hantavirus způsobuje vzácné dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje žádná léčba, lék ani vakcína. Úmrtnost dosahuje 35 až 50 procent.
Zlo přichází ze západu.