Dětskou výživu měl otrávit Slovák: Jaký měl důvod?!

Aktualizováno -
4. května 2026
14:05
Autor: Nicole Kučerová - 
4. května 2026
12:35

Rakouská policie od půlky dubna vyšetřuje případ otrávení dětské výživy značky HiPP. Společnost se měla stát obětí vydírání. Pachatel měl do přesnídávek přimíchávat jed na krysy! Vyšetřovatelé po dvou týdnech pátrání přicházejí s hlavním podezřelým. Je jím 39letý Slovák žijící v Rakousku. Hlavním motivem mohla být pomsta za vyhazov.  

Podezření na výskyt otrávených kusů padlo i na Česko a Slovensko.

V sobotu 2. května vyšetřovatelé zatkli hlavního podezřelého z otravy hned několika sklenic dětské výživy značky HiPP. Je jím 39letý Slovák žijící v rakouském Salzburgu. Údajně měl na začátku dubna napsat výhružný e-mail společnosti, ve kterém požadoval přibližně 50 milionů korun prostřednictvím kryptoměn, uvedl server DW. Výhružná zpráva se stala hlavním vodítkem policie.

Motivem mohla být údajně chuť po pomstě. Slovák byl v minulosti zaměstnancem firmy HiPP. V únoru loňského roku ale přišel o práci kvůli změně výroby. Vyšetřovatelé ho nyní vyslýchají a snaží se posbírat všechny podrobnosti.

Podle informací ČTK podezřelý muž vinu popírá. Jeho právník Manfred Arbacher-Stöger agentuře APA řekl: „Nemá s tím nic společného.“ Obvinění jsou podle něj zcela neopodstatněná. Arbacher-Stöger rovněž vyjádřil skepsi ohledně schválení vazby, o kterou požádalo státní zastupitelství v Eisenstadtu na východě Rakouska.

Vydíraná společnost HiPP se k situaci vyjádřila. „Velmi se nám ulevilo a děkujeme vyšetřovacím orgánům za jejich nasazení. A vám všem za obrovskou podporu! O nových, ověřených informacích vás budeme i nadále průběžně informovat,“ vzkázala na sociálních sítích.

Podezřelý může být obviněn za úmyslné ohrožení veřejnosti a pokus o těžké ublížení na zdraví. Pokud se ukáže, že dávka v dětské výživě mohla být smrtelná, obvinění by se mohlo ještě změnit. Policie prozatím nesděluje veškeré podrobnosti, aby nedošlo k ohrožení probíhajícího vyšetřování, uvedl server OE24.

