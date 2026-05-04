Dětskou výživu měl otrávit Slovák: Jaký měl důvod?!
Rakouská policie od půlky dubna vyšetřuje otravu sklenic s dětskou výživou. Pachatel měl kontaminovat několik přesnídávek jedem na krysy. Jeden z produktů obsahoval až 15 miligramů nebezpečné látky. Podezření na výskyt otrávených kusů padlo i na Česko a Slovensko. Po dvou týdnech pátrání kriminalisté našli hlavního podezřelého.
V sobotu 2. května vyšetřovatelé zatkli hlavního podezřelého z otravy hned několika sklenic dětské výživy značky HiPP. Je jím 39letý Slovák žijící v rakouském Salzburgu. Údajně měl na začátku dubna napsat výhružný e-mail společnosti, ve kterém požadoval přibližně 50 milionů korun prostřednictvím kryptoměn, uvedl server DW. Výhružná zpráva se stala hlavním vodítkem policie.
Motivem mohla být údajně chuť po pomstě. Slovák byl v minulosti zaměstnancem firmy HiPP. V únoru loňského roku ale přišel o práci kvůli změně výroby. Vyšetřovatelé ho nyní vyslýchají a snaží se posbírat všechny podrobnosti.
Podle informací ČTK podezřelý muž vinu popírá. Jeho právník Manfred Arbacher-Stöger agentuře APA řekl: „Nemá s tím nic společného.“ Obvinění jsou podle něj zcela neopodstatněná. Arbacher-Stöger rovněž vyjádřil skepsi ohledně schválení vazby, o kterou požádalo státní zastupitelství v Eisenstadtu na východě Rakouska.
Vydíraná společnost HiPP se k situaci vyjádřila. „Velmi se nám ulevilo a děkujeme vyšetřovacím orgánům za jejich nasazení. A vám všem za obrovskou podporu! O nových, ověřených informacích vás budeme i nadále průběžně informovat,“ vzkázala na sociálních sítích.
Podezřelý může být obviněn za úmyslné ohrožení veřejnosti a pokus o těžké ublížení na zdraví. Pokud se ukáže, že dávka v dětské výživě mohla být smrtelná, obvinění by se mohlo ještě změnit. Policie prozatím nesděluje veškeré podrobnosti, aby nedošlo k ohrožení probíhajícího vyšetřování, uvedl server OE24.
