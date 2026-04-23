Horor v Benešově nad Ploučnicí: V nádrži plavala mrtvola
Zásah hasičů, potápěčů i kriminalistů v opuštěném areálu textilky v Benešově nad Ploučnicí skončil nálezem mrtvého muže. Tělo leželo v betonové nádrži s vodou několik dní. Okolnosti úmrtí objasní až pitva.
Ve středu 22. dubna vyrazili k objektu hasiči, policejní potápěči i kriminalisté poté, co přišlo oznámení o nálezu těla v betonové nádrži. Vyproštění nebylo jednoduché. Kvůli hloubce a nepřístupnému prostoru musela zasahovat lezecká skupina. Tělo vytáhli pomocí speciální transportní vany.
Podle informací televize CNN Prima News ležel muž ve vodě delší dobu. Místní lidé spekulují, že by mohlo jít o muže, po němž bylo v posledních dnech vyhlášeno pátrání. Oficiálně to ale zatím nikdo nepotvrdil.
Policie na místě nezjistila nic, co by nasvědčovalo násilnému činu. „Policisté ani přivolaný koroner na místě nenašli známky cizího zavinění,“ potvrdila policejní mluvčí Eliška Kubíčková. Případ tak zatím směřuje spíš k nešťastné události. Jednou z prověřovaných verzí je pád do nádrže a následné utonutí. Jasno má přinést až soudní pitva, která určí přesnou příčinu smrti.
Možná sám skočil.