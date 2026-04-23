Horor v Benešově nad Ploučnicí: V nádrži plavala mrtvola

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: Blesk:David Malik)
Autor: Štepánka Grofová - 
23. dubna 2026
16:00

Zásah hasičů, potápěčů i kriminalistů v opuštěném areálu textilky v Benešově nad Ploučnicí skončil nálezem mrtvého muže. Tělo leželo v betonové nádrži s vodou několik dní. Okolnosti úmrtí objasní až pitva.

Ve středu 22. dubna vyrazili k objektu hasiči, policejní potápěči i kriminalisté poté, co přišlo oznámení o nálezu těla v betonové nádrži. Vyproštění nebylo jednoduché. Kvůli hloubce a nepřístupnému prostoru musela zasahovat lezecká skupina. Tělo vytáhli pomocí speciální transportní vany.

Podle informací televize CNN Prima News ležel muž ve vodě delší dobu. Místní lidé spekulují, že by mohlo jít o muže, po němž bylo v posledních dnech vyhlášeno pátrání. Oficiálně to ale zatím nikdo nepotvrdil.

Policie na místě nezjistila nic, co by nasvědčovalo násilnému činu. „Policisté ani přivolaný koroner na místě nenašli známky cizího zavinění,“ potvrdila policejní mluvčí Eliška Kubíčková. Případ tak zatím směřuje spíš k nešťastné události. Jednou z prověřovaných verzí je pád do nádrže a následné utonutí. Jasno má přinést až soudní pitva, která určí přesnou příčinu smrti.

Video  Policie vyprostila rakouské auto z lipenské přehrady, uvnitř byly lidské ostatky  - Policie ČR
Štepánka Grofová
bizon_pepa ( 23. dubna 2026 19:13 )

Možná sám skočil.

Články odjinud

Pod Šípem se hýbe židle! Změny a hrozba zrušení Všechnopárty
Pod Šípem se hýbe židle! Změny a hrozba zrušení Všechnopárty
Začíná to únavou a nenápadným mžením. Jak rozeznat rozdíl mezi únavou očí a jejich vadou?
Začíná to únavou a nenápadným mžením. Jak rozeznat rozdíl mezi únavou očí a jejich vadou?
Princ Louis slaví 8. narozeniny. Z nejmladšího rošťáka roste velký kluk, šibalství mu ale v očích zůstalo
Princ Louis slaví 8. narozeniny. Z nejmladšího rošťáka roste velký kluk, šibalství mu ale v očích zůstalo
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Do Česka vstupuje nový fotomobil. Sází na 200Mpx teleobjektiv a 4K video
Do Česka vstupuje nový fotomobil. Sází na 200Mpx teleobjektiv a 4K video
Třinec hlídal a řezal Sedláka: Oklepu se, někdy mě rozčílí. Že se nepíská, není moje věc
Třinec hlídal a řezal Sedláka: Oklepu se, někdy mě rozčílí. Že se nepíská, není moje věc
Timko z No Name: Začínali jsme s prázdnou nádrží a snubními prsteny v zastavárně. Teď slavíme 30 let
Timko z No Name: Začínali jsme s prázdnou nádrží a snubními prsteny v zastavárně. Teď slavíme 30 let
Záhada plujících kamenů v Údolí smrti. Objasnit ji po sto letech pomohla až náhoda
Záhada plujících kamenů v Údolí smrti. Objasnit ji po sto letech pomohla až náhoda
