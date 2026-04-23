Postřelený dealer ze Šestajovic děsil okolí: Sousedé popisují zástupy feťáků
Policie v Šestajovicích při zásahu proti drogové činnosti postřelila muže, který na ni zaútočil se zbraní. Lidé z okolí popisují dlouhodobé problémy v ulici, kam prý mířili narkomani a cizí návštěvníci.
Podle sousedů šlo v obci o známou firmu. „Jestli je to ten, jak se tady o něm pořád mluví, tak ten byl od malinka, asi od šestnácti, pořád v base,“ řekl svědek serveru CNN Prima NEWS. Lidé z okolí popisují, že k domu zadrženého muže pravidelně mířili cizí návštěvníci a v ulici se střídali neznámí lidé.
Zvýšený pohyb aut i cizích osob podle nich vyvolával napětí a nejistotu. „Jezdili sem pochybný lidi. Když vám tady chodí divný lidi, parkují vám před barákem, není to nikomu příjemný,“ říkají.
Zásah a střelba
Policisté přijeli muže zadržet přímo do jeho bydliště. Kvůli riziku vyrazila do akce i zásahová jednotka. Situace se ale rychle vyhrotila. Podezřelý na policisty zaútočil se zbraní a zásahová jednotka proto také použila střelnou zbraň.
Zraněného muže převzali záchranáři s poraněním v oblasti břicha a po ošetření ho převezli do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
Pod vlivem drog?
Podle dostupných informací nebyl při zásahu střízlivý a v jeho těle se mohly nacházet drogy. Pokud se to potvrdí, může to ovlivnit další právní kvalifikaci případu. Zásahem se zabývá také Generální inspekce bezpečnostních sborů. Ta standardně prověřuje oprávněnost použití střelné zbraně při policejních zákrocích.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.