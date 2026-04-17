Narozeninový horor: Místo dárku se lékař manželku pokusil zabít!

Pohled ze stezky Pali Puka - Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: Kamil Morávek - 
17. dubna 2026
14:14

Soud havajského ostrova Maui ve středu rozhodoval v případu lékaře Gerhardta Koniga (47), který se manželku Arielle během jejích narozenin pokusil shodit ze srázu. Ženu měl navíc napadnout kamenem a bodnout injekční stříkačkou. Soudce ho uznal vinným z pokusu o zabití.

K incidentu došlo v březnu loňského roku. Pár byl na pěším výletě na turistické stezce známé jako Pali Puka. Situace mezi nimi byla napjatá. Výlet měl být součástí oslavy narozenin Arielle, Gerhardt však krátce předtím našel v telefonu zprávy, ve kterých flirtovala s kolegou.

Podle výpovědi Arielle se ji Gerhardt nejdříve pokusil shodit z vysokého srázu. Když se mu ji přes okraj strčit nepodařilo, fyzicky ji napadl. Nejdříve ji bodl injekční stříkačkou a poté ji několikrát udeřil kamenem do hlavy. Žena u soudu uvedla, že se jí zřejmě snažil dostat do bezvědomí, aby mohl hrůzný čin dokončit. Muž tvrdí, že ho manželka napadla první a on se jen bránil.

Tomu však rozporuje výpovědi svědků. Dvojice, která na místo přišla náhodou, popsala, jak Gerhardt ženu opakovaně mlátil kamenem. Její obličej byl prý tou dobou doslova zalitý krví. Znalci u soudu uvedli, že žena následkem útoku utrpěla velmi vážné řezné rány na temeni hlav. U soudu promluvil i Gerhardtův syn. „Řekl, že ho nevlastní mamka podvedla a on se jí pokusil zabít,“ popsal podle BBC.

Z místa činu následně utekl, policie ho zadržela o několik hodin později. Obžaloba se nakonec rozhodla pro obvinění ze zabití. „Přišlo nám, že k prokázání vražedného úmyslu jsme neměli dostatek důkazů,“ uvedla. Porota ho z činu uznala vinným a hrozí mu nyní až dvacet let za mřížemi. Rozsudek by měl padnout letos v srpnu. Lékařovi právníci se plánují odvolat.

Related

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

