Iva Trejtnarová (42) pochází z rodiny kynologů. „Táta míval doma vždy německé ovčáky a já zpočátku taky. Pak jsem dostala belgického ovčáka a já to úplně oplakala. Nechtěla jsem ho. Teď už bych ho ale za nic na světě nevyměnila. Jsem s ním opravdu velmi spokojená,“ řekla policistka, která Aurona poslala po zlodějově pachové stopě.
Je to mistr!
Pes, který je mistrem České republiky v policejní kynologii, sice na chvilku ztratil stopu, pak ale nemylně zamířil k díře pod zídkou u kostela. „Původně jsem si myslela, že tam našel jen nějaký předmět, ale když začal štěkat, bylo jasné, že označuje pachatele,“ pokračovala policistka.
Policistka Iva Trejtnarová (42) z Brna se svým belgickým ovčákem Auronem Extra Temperamentem (8) (březen 2026). Hynek Zdeněk
Zloděj velmi rychle pochopil, že svým chrupem se s tím Auronovým nemůže srovnávat a psovi, který byl ostrý jak žiletka, raději nekladl sebemenší odpor. Ochotně nastavil ruce, aby na ně mohl dostat pouta.
Cvičí nástupce
Auron je podle své paničky nyní ve špičkové formě. „Myslím, že by mu mohla vydržet ještě tak čtyři roky. Mezitím si už samozřejmě připravuji jeho dalšího nástupce, kterému je nyní 2,5 roku. Kromě toho mám doma ještě další dva psy,“ dodala policistka.
Podle zástupce ředitele obvodního oddělení Policie ČR v Řečkovicích Václava Vokálka se v Brně cvičí celkem 61 psů. „Většinou se jedná o německé a belgické ovčáky. Další kynologické skupiny máme ještě ve Znojmě, Hodoníně a Břeclavi, kde je dokonce i jeden rotvajler,“ dodal Vokálek.