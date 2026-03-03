Z promoce horor: Pod vysokoškoláky se zhroutila tribuna!
K děsivému incidentu došlo minulý pátek v mexickém hlavním městě Mexico City. Pod skupinou studentek a studentů dokončujících vysokou školu se během focení zřítila tribuna. Zranění utrpěly více než dvě desítky lidí.
Měla to být radostná oslava konce studia pro absolventy a jejich rodiny. Místo toho se však promoce na Ibero-americké univerzitě v Mexico City změnila v chaos. Během focení se tribuna, na které v řadách stálo dohromady čtyřicet studentů, z ničeho nic rozpadla a zřítila na zem. Studenti ve vyšších řadách tak spadli z několikametrové výšky.
Osudový moment se jedné z příbuzných podařilo zachytit na video. Radostné momenty oslavy velkého životního úspěchu tak v mžiku přerušily vyděšené výkřiky a pláč. Na místo rychle dorazili záchranáři a začali odvážet zraněné. K úhoně celkem přišlo třiadvacet lidí.
Podle mluvčí místního úřadu pro bezpečnost Myriam Urzúové byla chyba na straně pořadatele. „Konstrukce zjevně nevydržela váhu lidí, kteří na ní stáli,“ řekla deníku The Sun. Podle ní byla tribuna špatně nainstalovaná. „Incident budeme ještě řešit soudně,“ uzavřela.
