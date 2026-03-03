Z promoce horor: Pod vysokoškoláky se zhroutila tribuna!

V Mexico City došlo k pádu tribuny s vysokoškoláky
V Mexico City došlo k pádu tribuny s vysokoškoláky
Škola vybudovala tribunu na focení při promoci
Škola vybudovala tribunu na focení při promoci
Ta se však pod náporem studentů zřítila
Autor: kjm - 
3. března 2026
14:00

K děsivému incidentu došlo minulý pátek v mexickém hlavním městě Mexico City. Pod skupinou studentek a studentů dokončujících vysokou školu se během focení zřítila tribuna. Zranění utrpěly více než dvě desítky lidí.

Měla to být radostná oslava konce studia pro absolventy a jejich rodiny. Místo toho se však promoce na Ibero-americké univerzitě v Mexico City změnila v chaos. Během focení se tribuna, na které v řadách stálo dohromady čtyřicet studentů, z ničeho nic rozpadla a zřítila na zem. Studenti ve vyšších řadách tak spadli z několikametrové výšky.

Video  Se studenty v Mexiku se během focení zřítila tribuna  - Facebook
Video se připravuje ...

Osudový moment se jedné z příbuzných podařilo zachytit na video. Radostné momenty oslavy velkého životního úspěchu tak v mžiku přerušily vyděšené výkřiky a pláč. Na místo rychle dorazili záchranáři a začali odvážet zraněné. K úhoně celkem přišlo třiadvacet lidí.

Podle mluvčí místního úřadu pro bezpečnost Myriam Urzúové byla chyba na straně pořadatele. „Konstrukce zjevně nevydržela váhu lidí, kteří na ní stáli,“ řekla deníku The Sun. Podle ní byla tribuna špatně nainstalovaná. „Incident budeme ještě řešit soudně,“ uzavřela.

V Mexico City došlo k pádu tribuny s vysokoškoláky
V Mexico City došlo k pádu tribuny s vysokoškoláky
Škola vybudovala tribunu na focení při promoci
Škola vybudovala tribunu na focení při promoci
Ta se však pod náporem studentů zřítila

Témata:
nehodazraněníškolatribunafotografiehororCiudad de México
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Pár dní před finále Peče celá země: Útok na slavné porotce
Pár dní před finále Peče celá země: Útok na slavné porotce
Aha!
Jak správně meditovat? Vhodná technika vás zbaví stresu, úzkosti i chronické bolesti
Jak správně meditovat? Vhodná technika vás zbaví stresu, úzkosti i chronické bolesti
Dáma.cz
Růst zoubků: Jde to i bez bolesti. Pomůže chlazení, kousání i homeopatika
Růst zoubků: Jde to i bez bolesti. Pomůže chlazení, kousání i homeopatika
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Kooperativa inovovala pojištění majetku, nyní umožňuje pokrýt více adres v jedné smlouvě
Kooperativa inovovala pojištění majetku, nyní umožňuje pokrýt více adres v jedné smlouvě
e15
Bude se Sparta stěhovat z O2 areny? Přesun pro čtvrtfinále nastane, když…
Bude se Sparta stěhovat z O2 areny? Přesun pro čtvrtfinále nastane, když…
iSport
Češi na Blízkém východě: Stát je nechal na holičkách. DROZD nefunguje a Macinka se směje u Xavera
Češi na Blízkém východě: Stát je nechal na holičkách. DROZD nefunguje a Macinka se směje u Xavera
Reflex
Podzemní říše jak z Pána prstenů. Solný důl Salina Turda v Rumunsku bere dech
Podzemní říše jak z Pána prstenů. Solný důl Salina Turda v Rumunsku bere dech
Lidé a země