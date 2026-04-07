Ornitologové našli ostatky na Liberecku: Jde o tátu Marka?
U česko-polských hranic na Liberecku došlo k velmi znepokojivému nálezu. Ornitologové objevili při pozorování ptáků u řeky Smědé lidské ostatky. Policisté mrtvého zatím neidentifikovali, ale podle místních by mohlo jít o muže, který v oblasti záhadně zmizel loni v létě.
O případu informovala stanice CNN Prima News. Policisté zatím nedokázali nalezené ostatky identifikovat. Nalezli je ornitologové v zákrutu řeky Smědá nedaleko obce Černousy. Vyšetřovatelé nařídili soudní pitvu. Ta by podle policejního mluvčího Vojtěcha Robovského měla přinést odpovědi v otázkách okolností úmrtí a totožnosti oběti. „A také potvrdit nebo vyloučit míru zavinění další osoby,“ dodal Robovský.
Místní spekulují, že by nalezené tělo mohlo patřit Markovi z Frýdlantu. Táta dvou dětí záhadně zmizel 4. července loňského roku. Ten den zrovna zasáhl část republiky výpadek elektřiny, takzvaný blackout. Marek se vydal pomoct bratrovi se dřevem a domů se vydal pěšky. Během asi 13 kilometrové trasy se po něm však slehla zem.
Pátrání se loni v létě zúčastnily desítky policistů a dobrovolníků. Při hledání využívali fotopasti, sonar a pečlivý mapovací systém. Ani tak se však Marka bohužel objevit nepodařilo. „Marek má dvě děti a přítelkyni, každý den na něj čekají a doufají, že se vrátí domů,“ popsala loni v srpnu neteř. Muž je bohužel dodnes nezvěstný.
Jestli nalezené ostatky patří právě jemu určí až nařízená soudní pitva a analýza DNA.
