Ornitologové našli ostatky na Liberecku: Jde o tátu Marka?

Ornitologové našli u řeky na Liberecku lidské ostatky
Marek Juna
Policie zatím nedokázala tělo identifikovat
Autor: Kamil Morávek - 
7. dubna 2026
13:10

U česko-polských hranic na Liberecku došlo k velmi znepokojivému nálezu. Ornitologové objevili při pozorování ptáků u řeky Smědé lidské ostatky. Policisté mrtvého zatím neidentifikovali, ale podle místních by mohlo jít o muže, který v oblasti záhadně zmizel loni v létě.

O případu informovala stanice CNN Prima News. Policisté zatím nedokázali nalezené ostatky identifikovat. Nalezli je ornitologové v zákrutu řeky Smědá nedaleko obce Černousy. Vyšetřovatelé nařídili soudní pitvu. Ta by podle policejního mluvčího Vojtěcha Robovského měla přinést odpovědi v otázkách okolností úmrtí a totožnosti oběti. „A také potvrdit nebo vyloučit míru zavinění další osoby,“ dodal Robovský.

Místní spekulují, že by nalezené tělo mohlo patřit Markovi z Frýdlantu. Táta dvou dětí záhadně zmizel 4. července loňského roku. Ten den zrovna zasáhl část republiky výpadek elektřiny, takzvaný blackout. Marek se vydal pomoct bratrovi se dřevem a domů se vydal pěšky. Během asi 13 kilometrové trasy se po něm však slehla zem.

Pátrání se loni v létě zúčastnily desítky policistů a dobrovolníků. Při hledání využívali fotopasti, sonar a pečlivý mapovací systém. Ani tak se však Marka bohužel objevit nepodařilo. „Marek má dvě děti a přítelkyni, každý den na něj čekají a doufají, že se vrátí domů,“ popsala loni v srpnu neteř. Muž je bohužel dodnes nezvěstný.

Jestli nalezené ostatky patří právě jemu určí až nařízená soudní pitva a analýza DNA.

Články odjinud

Ester Ledecká: Rozchod s tenistou Robinem. Došlo na střelbu
Ester Ledecká: Rozchod s tenistou Robinem. Došlo na střelbu
Aha!
Vejce jsou dokonalá potravina. Víte, kolik jich vaše tělo skutečně potřebuje?
Vejce jsou dokonalá potravina. Víte, kolik jich vaše tělo skutečně potřebuje?
Dáma.cz
SOUTĚŽ: Vyhrajte autosedačku CYBEX v hodnotě 4650 Kč!
SOUTĚŽ: Vyhrajte autosedačku CYBEX v hodnotě 4650 Kč!
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Moje zdraví
Škoda Kamiq za 250 tisíc? Indická verze stojí polovinu toho co v Česku. Evropský trh brzdí přísná pravidla
Škoda Kamiq za 250 tisíc? Indická verze stojí polovinu toho co v Česku. Evropský trh brzdí přísná pravidla
e15
Šulc opět zraněný: strach z recidivy a zbytku sezony. Lyon pod palbou kvůli přetížení
Šulc opět zraněný: strach z recidivy a zbytku sezony. Lyon pod palbou kvůli přetížení
iSport
Zmatek v řadách Trumpova kultu aneb Přerod z uctívání mírotvorce k deziluzi z válečného štváče
Zmatek v řadách Trumpova kultu aneb Přerod z uctívání mírotvorce k deziluzi z válečného štváče
Reflex
Mezi deštěm a pintou piva aneb Divoká krása západního Irska
Mezi deštěm a pintou piva aneb Divoká krása západního Irska
Lidé a země