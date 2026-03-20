Požár haly v Pardubicích: Šlo o terorismus?!
V průmyslové zóně v Pardubicích od časného rána hořela skladovací hala a oheň se rozšířil na administrativní budovu, která stojí vedle. K založení požáru se přihlásila konkrétní skupina. Čin může mít souvislost s válkou v Gaze. BIS spolupracuje na vyšetřování požáru s centrálou proti terorismu. Byl svolán krizový štáb, minitr vnitra mluví o terorismu.
„Z veřejného prostoru jsme získali informace o tom, že se k útoku přihlásila konkrétní skupina. V tuto chvíli ověřujeme důvěryhodnost informací,“ sdělili policisté. Ministr vnitra Lubomír Metnar svolal kvůli požáru krizový štáb. Je zde pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem, uvedl.
„Dnes brzy ráno bylo klíčové výrobní centrum izraelských zbraní zapáleno podzemní skupinou,“ cituje Aktuálně.cz z e-mailu, který ráno obdržel její reportér. Skupina má nést název The Earthquake Faction.
Podle organizované skupiny byl areál postaven „aby sloužil globální expanzi největšího izraelského výrobce zbraní“. Dle zdroje Blesku obeznámeného s vyšetřováním je variant hodně. Například, zda nešlo o útok pod falešnou vlajkou. To by nasvědčovalo i tomu, že se k útoku přihlásila skupina, která je zatím vyšetřovacím orgánům neznámá.
Požár vypukl kolem 4:20 v Dělnické ulici, kde je průmyslová zóna. Objekty jsou v zadní části areálu, z ulice nejsou vidět. Podle hasičů je hala tvořená z části železnou konstrukcí a požár ji kompletně zničil. Hala je přízemní stavba, administrativní budova je třípodlažní.
Přízemní hala je odhadem velká 20 krát 35 metrů, podle informací ČTK byla vyklizená a před rekonstrukcí. Za necelé dvě hodiny hasiči požár lokalizovali, kolem 8:00 začali dohašovat skrytá ohniska. Ochlazovali také okolní objekty, aby zabránili šíření ohně.
Šlo o terorismus?!
Požár pravděpodobně souvisí s teroristickým útokem. Na síti X to uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Server Aktuálně.cz v pátek napsal, že se k založení požáru v areálu, kde sídlí mimo jiné česká firma LPP Holding, v e-mailu přihlásila skupina The Earthquake Faction. Policie informace ověřuje, na vyšetřování se podílí Bezpečnostní informační služba (BIS) a Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK).
„Svolal jsem na dnešek krizový štáb ministra vnitra v souvislosti s požárem haly v Pardubicích. Událost se obešla bez zranění, evidujeme škody na majetku. Zabýváme se všemi dostupnými informacemi. Je zde pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem. O dalším postupu budu informovat,“ uvedl Metnar. Tisková konference po jednání štábu je naplánovaná na 14:00.
NCTEKK na síti X uvedla, že ve spolupráci s Vrchním státním zastupitelstvím v Praze začala případ prověřovat pro podezření ze spáchání teroristického útoku. Nyní nebude zveřejňovat další informace. Na případu spolupracuje také Bezpečnostní informační služba (BIS). Mluvčí Vojenského zpravodajství (VZ) Jan Pejšek ČTK potvrdil, že na vyšetřování se podílí také VZ.
Premiér bere situaci vážně
Premiér Andrej Babiš (ANO) pokládá informace o tom, že by požár mohl být úmyslně založen v souvislosti s konfliktem v Gaze, za velmi závažné. „Hovořil jsem s ministrem vnitra a ředitelem BIS, probíhá intenzivní vyšetřování, a pan ministr vše řeší s bezpečnostními složkami,“ napsal premiér na síti X.
LPP Holding před několika lety oznámila, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. „Dnes brzy ráno bylo klíčové výrobní centrum izraelských zbraní zapáleno podzemní skupinou, aby ukončilo svou roli v probíhající izraelské genocidě v Gaze,“ citovalo Aktuálně.cz z e-mailu, který ráno obdržel jeho reportér. Na síti X bylo zveřejněno video, které údajně založení požáru zachycuje.
Ten zákon, kdo je financován ze zahraničí, měl být už dávno!