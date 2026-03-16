Požár nemocnice v Odiši: Zkrat a mnoho mrtvých!

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: ČTK / AP / Chan Long Hei)
Autor: ČTK - 
16. března 2026
06:40

Nejméně deset lidí zahynulo při požáru, který v pondělí vypukl v nemocnici ve východoindickém státě Odiša. Požár pravděpodobně způsobil zkrat na traumatologickém oddělení nemocnice.

Na traumatologické jednotce intenzivní péče bylo v době vypuknutí požáru 23 pacientů. „Lékaři a zaměstnanci nemocnice riskovali vlastní životy, aby pacienty zachránili. Sami přitom utrpěli zranění,“ řekl novinářům premiér státu Móhan Čaran Madžhí.

Pět pacientů je v kritickém stavu, dodal Madžhí bez dalších podrobností.

