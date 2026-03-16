Požár nemocnice v Odiši: Zkrat a mnoho mrtvých!
Nejméně deset lidí zahynulo při požáru, který v pondělí vypukl v nemocnici ve východoindickém státě Odiša. Požár pravděpodobně způsobil zkrat na traumatologickém oddělení nemocnice.
Na traumatologické jednotce intenzivní péče bylo v době vypuknutí požáru 23 pacientů. „Lékaři a zaměstnanci nemocnice riskovali vlastní životy, aby pacienty zachránili. Sami přitom utrpěli zranění,“ řekl novinářům premiér státu Móhan Čaran Madžhí.
Pět pacientů je v kritickém stavu, dodal Madžhí bez dalších podrobností.
