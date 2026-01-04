„Silnice je pro individuální dopravu uzavřená v obou směrech, došlo k požáru bateriového úložiště, baterie vynášíme z budovy na volné prostranství," uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Filip Venclovský.
K uzavření ulice, která přivádí dopravu do centra Brna ze směru od Svitav, došlo kolem 15. hodiny a ještě v 19 hodin zásah stále pokračoval…
Velkokapacitní záchranka
K hašení záložního zdroje použili hasiči oxid uhličitý. Po 17. hodině začali přesouvat pacienty ze zasaženého pátého poschodí do nižších pater, aby mohla být odpojena elektřina.
Záchranáři poslali na místo velkokapacitní sanitku, dvě posádky záchranářů a inspektora provozu. „Na místě jsme zkontrolovali zdravotní stav pěti osob a poté jsme je ponechali na místě. Nikdo z nich se nenadýchal kouře," řekla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
Požár baterií v soukromé nemocnici zastavil dopravu v Drobného ulici v Brně. (4. ledna 2026) HZS JMK